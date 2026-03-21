Tribunal Constitucional. Chega quer indicar juiz desembargador Luís Brites Lameira

21 mar, 2026 - 11:07 • Lusa

O presidente do Chega revelou este sábado qual o nome que o partido quer indicar para o Tribunal Constitucional.

O presidente do Chega revelou este sábado que o nome que o partido quer indicar para o Tribunal Constitucional (TC) é o juiz desembargador Luís Brites Lameiras, destacando o seu "percurso notável" na magistratura e academia.

Numa publicação na rede social X, André Ventura considerou que "num país normal, não era suposto escrever sobre isto em público".

"Mas a quantidade de notícias falsas, inventadas e de comentários absolutamente estúpidos que têm sido feitos nos últimos dias obriga-me a um esclarecimento: o nome negociado e indicado pelo chega para o TC é o do juiz desembargador Luís Brites Lameiras", afirmou.

Ventura destaca o seu "percurso notável na magistratura e na academia" e classifica-o como "um homem de diálogo e de bons valores".

"Uma mais-valia de prestígio para o Tribunal Constitucional. É assim que o Chega vê as instituições, com sentido de Estado. Parem com as falsidades!", apela.

Na sexta-feira, o semanário Nascer do Sol, sem identificar fontes, noticiou que o Chega, nas negociações com o PSD sobre os nomes para o Tribunal Constitucional, terá sugerido o constitucionalista Paulo Otero e o professor universitário João Pacheco de Amorim, irmão de Diogo Pacheco de Amorim, vice-presidente do parlamento e deputado do Chega.

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

UGT: "Quem aprovar terá de assumir conflitualidade"

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

EUA e Irão: realidade e ficção na guerra da propaganda

