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Presidente da República felicita Armando Martins e museu que fundou

22 mar, 2026 - 12:42 • Lusa

O Presidente da República felicitou o Museu de Arte Contemporânea Armando Martins (MACAM) no seu primeiro aniversário e o seu fundador, que vai ser hoje distinguido pelo Governo com a Medalha de Mérito Cultural.

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O Presidente da República felicitou o Museu de Arte Contemporânea Armando Martins (MACAM) no seu primeiro aniversário e o seu fundador, que vai ser hoje distinguido pelo Governo com a Medalha de Mérito Cultural.

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"No momento em que se celebra o primeiro aniversário da sua inauguração, o Presidente da República felicita o MACAM, assinalando um percurso marcado pela afirmação de um novo espaço de encontro entre a criação artística e o público", refere uma nota divulgada na página oficial de Belém.

António José Seguro saúda igualmente o fundador, Armando Martins, "pela atribuição da Medalha de Mérito Cultural, reconhecimento justo do seu contributo para a valorização e divulgação da arte contemporânea em Portugal".

"A iniciativa, de tornar acessível ao público uma coleção privada de elevado valor artístico, constitui um exemplo de compromisso cívico que merece o reconhecimento do Presidente da República, destacando a importância do mecenato e do investimento cultural como fatores essenciais para a promoção da criatividade, da liberdade artística e da identidade cultural portuguesa", refere ainda o chefe de Estado.

O Museu de Arte Contemporânea Armando Martins (MACAM), em Lisboa, que num ano de atividade recebeu 80 mil visitantes, celebra o aniversário este fim de semana com concertos, um programa para famílias e entrada gratuita às exposições permanentes renovadas.

O Governo anunciou no sábado que vai distinguir o colecionador e empresário Armando Martins com a Medalha de Mérito Cultural, reconhecendo o seu contributo para a promoção das artes, que culminou na criação do MACAM.

De acordo com uma nota do Ministério da Cultura, Juventude e Desporto, a cerimónia de atribuição da medalha, para reconhecer o "trabalho inestimável" que o colecionador e empresário dedicou ao longo da vida à promoção e divulgação da arte e dos artistas, decorrerá hoje, pelas 16:00, e será presidida pela ministra da tutela, Margarida Balseiro Lopes.

Inaugurado em março de 2025, o projeto reúne o MACAM e um hotel de cinco estrelas, ocupando o Palácio Condes da Ribeira Grande, situado entre Alcântara e Belém, alvo de obras de requalificação e remodelação ao longo de mais de seis anos.

Para assinalar um ano de atividade, o MACAM vai dar entrada gratuita na exposição permanente, renovada com algumas obras, entre elas aquisições recentes, a reunificação dos painéis "Alfaiataria Cunha" (1913), de Almada Negreiros - dois da própria coleção e os dois cedidos pela Fundação Calouste Gulbenkian -, visitas orientadas, recitais de poesia, concertos-performance e atividades para crianças e famílias.

Na coleção Armando Martins - reunida ao longo de mais de 50 anos - estão igualmente representados Paula Rego, Maria Helena Vieira da Silva, José Malhoa, Amadeo de Souza-Cardoso, Eduardo Viana, Pedro Cabrita Reis, Julião Sarmento, Rui Chafes, José Pedro Croft, Lourdes Castro, Marina Abramovic, Olafur Eliasson, Isa Genzken, Liam Gillick e Dan Graham, entre outros.

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