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Marcha pela Vida
Livre repudia qualquer ato de "violência política" após incidente em marcha anti-aborto
23 mar, 2026 - 23:30 • Lusa
"A violência política é igualmente condenável quer concordemos com as ideias das pessoas que dela são alvo, quer delas discordemos, como no caso presente", diz Rui Tavares.
O porta-voz do Livre, Rui Tavares, condenou esta qualquer tipo de "violência política" após o incidente de sábado, no qual um objeto incendiário foi arremessado contra uma manifestação anti-aborto, em Lisboa.
"A violência política é igualmente condenável quer concordemos com as ideias das pessoas que dela são alvo, quer delas discordemos, como no caso presente", lê-se numa publicação na conta de Rui Tavares na rede social "X".
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O porta-voz cita uma outra publicação do líder parlamentar interino, Paulo Muacho – que ocupa estas funções na ausência da deputada Isabel Mendes Lopes –, na qual defende que "violência política nunca é aceitável contra uma manifestação pacífica, por muito que discordemos dela ou achemos que se baseia em pressupostos falsos ou desinformação".
"Qualquer ataque ou tentativa contra manifestantes pacíficos é condenável, e esta também", termina Paulo Muacho.
A "Marcha pela Vida", realizada no sábado à tarde no centro de Lisboa, terminou com um incidente, sem feridos, em que uma pessoa atirou um objeto incendiário, do tipo "cocktail molotov", contendo gasolina, na direção dos participantes.
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De acordo com a PSP, o suspeito, que não participava na manifestação, foi detido no local.
No momento do incidente, participavam no protesto cerca de 500 pessoas, incluindo crianças e bebés. O engenho embateu junto de um grupo de manifestantes, mas não chegou a deflagrar no momento do impacto.
Ainda assim, a PSP relata, num comunicado divulgado esta segunda-feira, que o incidente gerou "um clima de alarme e perturbação no local" e algumas pessoas foram atingidas pelo líquido inflamável.
Além do suspeito, estavam no local outras pessoas, que acabaram por fugir e que, segundo a PSP, estariam integradas "num grupo alegadamente de conotação anarquista, tendo mais tarde sido identificados três membros em outra artéria".
A "Marcha pela Vida", realizada em Lisboa no quadro da "Caminhada pela Vida", que teve lugar em 12 cidades do país contra a interrupção voluntária da gravidez, começou no Largo do Carmo e seguiu até ao Palácio de São Bento.
O PSD já pediu uma audição parlamentar urgente do ministro da Administração Interna, Luís Neves, para "apurar os factos" sobre o incidente.
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