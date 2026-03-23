Livre repudia qualquer ato de "violência política" após incidente em marcha anti-aborto

O porta-voz do Livre, Rui Tavares, condenou esta qualquer tipo de "violência política" após o incidente de sábado, no qual um objeto incendiário foi arremessado contra uma manifestação anti-aborto, em Lisboa.

"A violência política é igualmente condenável quer concordemos com as ideias das pessoas que dela são alvo, quer delas discordemos, como no caso presente", lê-se numa publicação na conta de Rui Tavares na rede social "X".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O porta-voz cita uma outra publicação do líder parlamentar interino, Paulo Muacho – que ocupa estas funções na ausência da deputada Isabel Mendes Lopes –, na qual defende que "violência política nunca é aceitável contra uma manifestação pacífica, por muito que discordemos dela ou achemos que se baseia em pressupostos falsos ou desinformação".

"Qualquer ataque ou tentativa contra manifestantes pacíficos é condenável, e esta também", termina Paulo Muacho.

A "Marcha pela Vida", realizada no sábado à tarde no centro de Lisboa, terminou com um incidente, sem feridos, em que uma pessoa atirou um objeto incendiário, do tipo "cocktail molotov", contendo gasolina, na direção dos participantes.