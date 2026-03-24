Candidato do Chega detido por suspeitas de abusar da filha de cinco anos
24 mar, 2026 - 14:23 • Tomás Anjinho Chagas
Ivo Ferreira Faria foi candidato pelo Chega a uma freguesia no concelho de Fafe. Partido expulsou-o na segunda-feira à noite e garante que nas autárquicas tinha cadastro limpo.
[artigo em atualização]
Um candidato do Chega nas últimas eleições autárquicas foi detido por suspeitas de abusar sexualmente da própria filha de cinco anos.
A detenção aconteceu no passado sábado e esta terça-feira o jornal Público avança que se trata de Ivo Faria, que foi candidato pelo Chega à União de Freguesias de Antime e Silvares São Clemente, no concelho de Fafe.
À Renascença o Chega explica que o suspeito foi expulso esta segunda-feira à noite do partido e garante que na altura das eleições autárquicas, Ivo Faria não tinha qualquer registo criminal - algo que foi pedido pelo partido a todos os candidatos.
Na página oficial do Chega, está confirmada a expulsão durante sete anos de Ivo Ferreira.
