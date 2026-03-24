Nova reunião entre Governo, patrões e UGT termina sem acordo

Terminou, sem acordo, a reunião de cerca de quatro horas entre a ministra do Trabalho, associações patronais e UGT, e sem que tenham sido agendados novos encontros.

Confederações empresariais e UGT disseram precisar de "mais tempo" para discutir as alterações à lei laboral e salientaram que a negociação "não está concluída", não se comprometendo com um prazo.



Contudo, e apesar de nada estar marcado no calendário, o presidente da CIP — Confederação Empresarial de Portugal, esclareceu que deverão ser agendadas novas rondas negociais para os próximos dias. Armindo Monteiro diz ser preciso "mais tempo" para "construir soluções", sempre discutidas na presença do Governo.

"Temos de encontrar uma solução que seja melhor que o ponto de partida", concluiu.

À entrada para o encontro, Armindo Monteiro tinha anunciado que, depois de concluídas estas negociações em torno do pacote laboral, iria avançar com um plano para aumentar salários.

O secretário-geral da UGT reagiu dizendo que tudo o que aumentar "o poder de compra dos trabalhadores é bom".

"Não chegamos ainda a nenhuma discussão sobre essa matéria", sublinha Mário Mourão, por outro lado.

Mais uma vez, a CGTP não esteve presente nestas negociações.