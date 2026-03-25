Ana Catarina Mendes contra rutura do PS com PSD. “A política não são trincheiras”

Ana Catarina Mendes, eurodeputada do PS e ex-ministra adjunta e dos Assuntos Parlamentares de António Costa diz ter uma “grande angústia” com a ideia de “viver em democracia em trincheiras”. Numa curta entrevista à Renascença, Ana Catarina Mendes mostra-se contra a eventual rutura do PS com o PSD à boleia da escolha dos juízes do Tribunal Constitucional. “Não é possível. A política não são trincheiras, a política são soluções para a vida das pessoas”, diz a ex-governante. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A eurodeputada, que faz parte do Secretariado Nacional de José Luís Carneiro, apela ainda ao PS que não perca a sua “autonomia estratégica, o seu pensamento e os seus valores”. Ana Catarina Mendes é a primeira subscritora de uma moção setorial que os eurodeputados socialistas levam ao Congresso do PS, que se realiza este fim-de-semana, em Viseu. No documento, a que a Renascença teve acesso, é defendido o legado dos oito anos de governação de António Costa. A ex-governante pede, por exemplo, ao partido que se mantenha “vigilante” das políticas de entrada e acolhimento de imigrantes. Esta moção é uma espécie de defesa do legado dos governos de António Costa? No ano em que nós estamos a celebrar 40 anos da integração de Portugal na União Europeia, faz todo o sentido que o Congresso do PS se debruce sobre os vários desafios da União Europeia. Em primeiro lugar, porque o PS sempre liderou o processo europeu e da integração europeia. Mais recentemente Portugal e os governos do PS reconquistaram a credibilidade junto das entidades europeias, numa altura em que a Troika sai de Portugal e onde estamos a precisar de demonstrar que há alternativa àquilo que era a política de sanções e à política europeia da austeridade. Mostrámos que era possível sair da austeridade e com isso reconquistámos a nossa credibilidade internacional. Mas isto não chega. Se nós fomos capazes de liderar todos estes momentos, temos de ser capazes de liderar o que está em cima da mesa neste momento. E, neste momento, acho que uma das questões essenciais é a nossa segurança e por isso há necessidade de termos uma estratégia europeia de defesa, de avançar na resposta comum, no financiamento comum, na capacidade de defender a nossa Europa. Defender não é só defender as nossas fronteiras e defender das guerras, é também defender a nossa democracia. Significa conseguirmos combater os extremismos, o populismo e aqueles que estão sentados hoje nas instituições europeias, mas que são contra a Europa, continuarmos a defender a democracia europeia. E, por isso mesmo, julgo que vale a pena que o PS lidere uma reflexão sobre os desafios europeus, a nossa manutenção no projeto europeu e a defesa do projeto europeu num caminho mais federalista. A política não são trincheiras, a política são soluções para a vida das pessoas Na sua área, por exemplo, das migrações, o PS tem assumido as posições certas? Sim. Eu julgo que o que está nesta moção é isto mesmo, nós estamos, neste momento, em fase de implementação do Pacto das Migrações e Asilo em todos os Estados-membros. Acho que é absolutamente urgente que o PS seja vigilante na forma como este pacto vai ser implementado. O anúncio desta semana do ministro da Presidência sobre o retorno é muito preocupante. Primeiro, porque a discussão que está a ser feita na Europa é à margem deste pacto, daquilo que foi aprovado no anterior mandato e é de uma desumanidade e de uma violação dos direitos humanos que eu não gostava de ver Portugal seguir. Infelizmente, tenho visto o Governo a seguir demasiado a via mais securitária e a via de expulsão de migrantes do nosso país. Acho que nos termos em que está a ser feito, Portugal e o PS têm uma obrigação, contribuíram para o bom nome nas instâncias internacionais, sejam europeias, sejam ao nível das Nações Unidas, como um país que sabia que tinha boas políticas de integração, boas políticas de acolhimento. Considero que devemos continuar a ser vigilantes na implementação deste Pacto das Migrações, também em Portugal.

Está disponível para fazer parte, de novo, do Secretariado Nacional de José Luís Carneiro, se o convite aparecer? Eu julgo que essas matérias estarão em cima da mesa no Congresso e durante o Congresso. Neste momento, tenho estado particularmente empenhada no Parlamento Europeu e nas questões que estou a fazer. Acho que é extemporâneo estarmos a falar agora de lugares, é preciso é, contribuirmos para o debate e para que o PS, com o legado que tem em termos europeus, com o legado que tem de políticas públicas em termos nacionais, possa fazer desse legado uma esperança para a construção de novas políticas para o país e acho que é isso que nós devemos fazer e devemos aproveitar este Congresso para isso, para ter uma visão para o país, uma estratégia para o país e construir com a sociedade civil o caminho. Fomos capazes de, em momentos tão difíceis como nos tempos da Troika, de dar esperança aos portugueses que eu estou convencida que vamos conseguir voltar a fazê-lo e é por isso também que servem estes Congressos. Tribunal Constitucional? Quando o PSD põe a possibilidade de indicar o nome de um partido [Chega] que é contra a Constituição é uma escolha do PSD Dois camaradas seus, Miguel Costa Matos e Pedro Costa apresentam uma moção ao congresso e argumentam que o PS não deve “relegar-se a parceiro de consensos e acordos com o PSD”. Concorda? Acho que o PS nunca pode perder a sua autonomia estratégica, o seu pensamento e os seus valores e o PS foi capaz de apresentar soluções ao país ao longo destes anos todos de democracia. É isso que tem de continuar a fazer. Se há um acordo sobre a Justiça, não sabemos, depende muito do que é que está aí. O que eu acho é que o país nunca se pode esquecer, nem na oposição, nem quando está no governo, de que o seu papel essencial é reforçar o Estado Social, ter uma economia dinâmica, dar oportunidades às pessoas, ser capaz de ganhar credibilidade nas instâncias internacionais, trabalhar com a Europa para continuarmos num mundo que está em convulsão. Nós temos de um lado Putin e um ataque à Ucrânia, temos Trump a desregular completamente a ordem internacional e é preciso que o PS se mantenha fiel na defesa do multilateralismo, da democracia e da necessidade de dar conexões de vida aos portugueses.