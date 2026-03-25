Miguel Relvas elogia juiz Brites Lameiras. "Podia ser indicado pelo PSD ou pelo PS"

Miguel Relvas elogia o juiz desembargador Luís Brites Lameiras, que será indicado pelo Chega para o Tribunal Constitucional (TC), e considera que "podia ser indicado pelo PSD ou pelo PS".

Em entrevista à Renascença, o antigo ministro de Pedro Passos Coelho avisa o PS que quem quebrou acordos passados foi António Costa que, em 2015, sem vencer as eleições, chegou ao Governo.

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Miguel Relvas considera que o PSD conduziu mal o processo dos nomes para o Tribunal Constitucional, mas diz que o Chega tem todo o direito de indicar um nome e de ser um parceiro para uma futura revisão constitucional.

Ao Governo, pede mais reformas e avisa Luís Montenegro que é necessário tomar mais medidas para fazer face ao aumento do preço do petróleo. Miguel Relvas elogia o executivo socialista espanhol de Pedro Sánchez e pede mudanças no Imposto Sobre Produtos Petrolíferos (ISP).

Há vários meses que a Assembleia da República está a tentar eleger várias personalidades para os órgãos externos, como o Tribunal Constitucional, a Provedoria de Justiça ou o Conselho de Estado. Este impasse é responsabilidade de quem?

Em primeiro lugar, o que é lamentável é que estejamos há mais de um ano sem ter conseguido eleger os representantes para cargos exteriores da Assembleia da República. Por exemplo, no caso do Conselho de Estado, já elegemos um Presidente da República novo que, se convocar o Conselho de Estado, vai ter elementos que eram líderes de partidos e que deixaram de o ser. É um mau exemplo e que merecia uma certa reflexão.

Quem quebrou esse acordo de princípio foi o Partido Socialista em 2015, com a ambição do doutor António Costa

Mas o que está a gerar este atraso é a falta de acordo na eleição de três juízes para o Tribunal Constitucional?

Aqui temos de ser claros. Quando se diz que havia um acordo de princípio de 1982 no plano constitucional entre o PSD e o PS, não nos podemos esquecer, em primeiro lugar, os dois partidos à época tinham sempre mais de dois terços, hoje nem isso têm.

O PSD e o PS juntos não elegem um juiz do Tribunal Constitucional. E é preciso lembrar que quem quebrou esse acordo de princípio foi o Partido Socialista em 2015, com a ambição do doutor António Costa, que tinha perdido as eleições, nem 30% teve dos votos, mas fez Governo e uma coligação com o Partido Comunista e com o Bloco de Esquerda, e quebrou um princípio que existia de que quem ganha as eleições governa.

Mas são situações diferentes. E neste caso o Chega tem tomado muitas posições contra a Constituição.

O que se passa hoje é que a esquerda tem esta tendência de se achar dona do sistema e a dona da Constituição. Os portugueses votam e alguém acredita que os eleitores que votaram no Chega, o segundo partido, são contra a Constituição? Naturalmente que não. É o partido de uma direita radical, é. É o partido mais populista, é. Mas o Chega é o segundo partido em Portugal e, naturalmente, deve indicar um nome.

André Ventura apresentou o juiz Luís Brites Lameiras para o Tribunal Constitucional.

Eu conheço o juiz Luís Lameiras, e é uma pessoa de grande prestígio, tenho por ele uma grande estima, além de ter sido sempre um servidor público sem mácula, é também uma pessoa com uma obra social em Lisboa.

O Chega indica um juiz para o Tribunal Constitucional que poderia perfeitamente ter sido indicado pelo PSD ou pelo Partido Socialista.

E mais, o Partido Socialista é hoje o terceiro partido em Portugal e em vez de estar a lamber feridas olhando para aquilo que foi, deve ser capaz de pensar aquilo que pode voltar novamente a ser.

O Chega indica um juiz para o Tribunal Constitucional que poderia perfeitamente ter sido indicado pelo PSD ou pelo Partido Socialista

Mas, no seu entender, o PSD cometeu um erro ao arrastar este processo?

O PSD cometeu erros logo no início da legislatura quando disse que só fazia uma revisão constitucional e só elegia cargos se conseguisse um entendimento com o Partido Socialista. Falaram demais e deram espaço a esta situação, mas o PSD não pode ser intransigente porque está em causa o regular funcionamento das instituições.

Depois deste entendimento há quem aposte num acordo para uma revisão constitucional. Acredita que isso vai acontecer com o Chega?

Eu sou adepto que se possa fazer uma revisão constitucional, qual é o crime de haver uma revisão constitucional feita com uma lógica mais conservadora, com uma visão mais à direita, com uma visão mais virada para a economia privada?