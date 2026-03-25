Parlamento: eleições para órgãos externos a 16 de abril

(Em atualização)

O presidente do parlamento informou esta quarta-feira que a data de 16 de abril para eleger os órgãos externos foi assumida como "compromisso definitivo", por unanimidade, e tem em conta a marcação do primeiro Conselho de Estado de António José Seguro, agendada para 17 de abril.

A Renascença já tinha avançado com a data, antes de Aguiar-Branco falar aos jornalistas no final da conferência de líderes.

Assim, a apresentação de listas para os órgãos externos do parlamento terá de ser feita até 02 de abril, último dia de trabalhos parlamentares antes da Páscoa.



No final da reunião da Conferência de líderes, foi Aguiar Branco que quis anunciar a nova data “definitiva” depois do impasse que dura há vários meses e para o qual o Presidente do Parlamento já tinha alertado os partidos.

“É um compromisso assumido por unanimidade na Conferência de Líderes, com o sentido da importância de que esta eleição reveste para o bom funcionamento de todos os órgãos da nossa democracia” disse Aguiar Branco.

“É um passo muito relevante e muito importante e com sentido político de que não irão ser adiadas novamente como foram no passado, acho que esse assumir de responsabilidade e maturidade política esteve bem presente” concluiu o Presidente do Parlamento.

Questionado sobre se a data foi escolhida a pensar no primeiro Conselho de Estado marcado pelo Presidente da República para dia 17 de abril, Aguiar Branco diz que “houve o cuidado de alinhar a data das eleições prévia a esse Conselho de Estado”. Entre os vários órgãos externos que o parlamento tem de eleger estão cinco membros do Conselho de Estado. Dos atuais conselheiros, um deles já morreu, Francisco Pinto Balsemão, e outro Pedro Nuno Santos já deixou de ser líder do Partido Socialista.

O presidente da Assembleia da República tem a expectativa que os nomes escolhidos para os vários órgãos sejam eleitos, mas nada mais acrescenta porque não sabe quem são os candidatos e “não saberei nem os candidatos nem aquilo que irá ser o voto, que é um voto secreto de cada um dos senhores deputados”.

Aguiar Branco recusou comentar a dificuldade de entendimento entre os partidos para se chegar a um acordo e garantiu que o único papel que teve neste processo foi apelar aos partidos para “que fixassem as datas das eleições”, mas acredita que é possível um acordo para eleger todos os nomes para os órgãos externos.

“Eu confio na maturidade política dos líderes dos grupos parlamentares, se há este acordo que foi assumido de forma unânime para que a data das candidaturas fosse fixada e a data das eleições, é porque tem também a maturidade política suficiente para que esta matéria seja efetivamente concretizada” referiu Aguiar Branco.

Além de três juízes em falta para o Tribunal Constitucional e dos cinco elementos para o Conselho de Estado, o parlamento terá ainda de eleger o novo Provedor de Justiça, membros do Conselho Superior do Ministério Público, do Conselho Económico e Social, Conselho Superior da Magistratura, Conselho de Opinião da RTP, Conselho de Fiscalização do Sistema Integrado de Informação Criminal, Conselho de Segurança Interna e Conselho de Defesa Nacional.

Algumas destas personalidades, onde constam os três nomes indicados para o Tribunal Constitucional, têm de passar por uma audição parlamentar obrigatória, o que obriga a algum intervalo de tempo entre a data da entrega de listas e a eleição.