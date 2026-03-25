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- 25 mar, 2026
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Seguro convoca primeiro Conselho de Estado para 17 de abril
25 mar, 2026 - 09:13 • João Malheiro , Susana Madureira Martins
Conselho de Estado vai debruçar-se sobre o tema da segurança e defesa.
António José Seguro convocou o seu primeiro Conselho de Estado para 17 de abril.
Segundo nota no site da Presidência, este primeiro encontro vai debruçar-se sobre o tema "Segurança e Defesa".
De resto, o Presidente da República já tinha prometido que esta seria a discussão em causa quando convocasse o seu primeiro Conselho de Estado, o órgão de consulta do chefe de Estado.
Durante a campanha eleitoral para as presidenciais, que venceu por 66%,8, Seguro foi explicando que os moldes desta primeira reunião teriam como base a Segurança e a Defesa, não apenas na dimensão da criminalidade e do seu combate, mas a proteção das populações, depois de um inverno marcado por um comboio de tempestades que afetou, sobretudo, a região centro.
A Renascença sabe que areunião do Conselho de Estado acontece propositadamente depois da primeira Presidência Aberta de Seguro pelos concelhos afetados pela tempestade Kristin em janeiro. A deslocação ao terreno acontecerá a partir de 6 de abril e irá durar uma semana inteira, desconhecendo-se ainda os pormenores do programa.
O Presidente da República quer ver localmente como é que os apoios do Estado estão a chegar ao terreno e qual o estado da recuperação das habitações e das empresas para ter substância na reunião com os conselheiros.
No dia 17 de abril, previsivelmente, o Conselho de Estado também já deverá ter completa a sua nova composição. A eleição dos cinco nomes dos conselheiros indicados pelo Parlamento deverá acontecer no dia 1 de abril, uma semana antes de Seguro arrancar para o terreno. E o próprio Presidente deverá, entretanto, anunciar em bloco os nomes dos cinco conselheiros da sua própria quota.
(texto atualizado pelas 11h45 com pormenores sobre o Conselho de Estado e a Presidência Aberta)
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