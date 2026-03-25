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Ventura critica buscas na Câmara de Albufeira e fala em “intimidação” das autoridades

25 mar, 2026 - 15:49 • Olímpia Mairos

Presidente do Chega reage à operação que visa o autarca Rui Cristina; investigação decorre por suspeitas de discriminação racial e incitamento ao ódio.

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O líder do Chega criticou as buscas realizadas esta quarta-feira na Câmara Municipal de Albufeira, considerando a operação “lamentável” e acusando as autoridades de intimidação.

O que aconteceu hoje é, a todos os títulos, lamentável. As autoridades portuguesas usaram os seus poderes policiais e coercivos para intimidar um representante do povo”, escreveu André Ventura, na rede social Facebook.

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O dirigente acrescenta que o autarca visado, Rui Cristina, “tinha afirmado — e bem — que não continuaria a dar mais casas sociais para ciganos”, defendendo que “este é o nosso programa político” e que o partido tem “o dever de cumprir aquilo que prometeu ao povo português”.

No vídeo publicado na rede social, Ventura questiona: “Buscas numa Câmara do Chega porque o presidente disse que os ciganos não vão ter mais casas sociais e vão ter de cumprir as mesmas regras que os outros?”

Mas isto agora é motivo para buscas no nosso país? Onde é que fica a democracia? Onde é que fica o voto das pessoas?”, questiona, acrescentando: “Esteve muito bem o nosso presidente de câmara e espero que leve a obra até ao fim.”

À Renascença, a Procuradoria-Geral da República confirma a operação, sem adiantar detalhes: “Confirma-se apenas a realização de buscas no âmbito de um inquérito dirigido pelo Ministério Público do DIAP Regional de Évora, o qual se encontra em segredo de justiça”.

A Polícia Judiciária realizou buscas durante a manhã na Câmara Municipal de Albufeira, tendo como visado o presidente da autarquia, Rui Cristina, eleito pelo Chega.

Em causa estarão suspeitas de crimes de discriminação racial e incitamento ao ódio, relacionadas com declarações do autarca em assembleia municipal sobre habitação para elementos da comunidade cigana.

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