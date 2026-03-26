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Coimbra afetada por tempestades

Ana Abrunhosa diz que Ministério do Ambiente foi o único a dar apoios à agricultura

26 mar, 2026 - 09:55 • João Malheiro

A autarca de Coimbra sublinha que "poucos apoios chegaram ao terreno".

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É uma crítica indireta ao Ministério da Agricultura. Ana Abrunhosa admite que o único ministério que deu apoios aos agricultores afetados pelas tempestades, na região de Coimbra, foi o Ministério do Ambiente.

Para a presidente da Câmara de Coimbra, os agricultores da região sentem-se "totalmente abandonados", até porque "não têm resposta para uma parte dos seus problemas".

A autarca sublinha que "poucos apoios chegaram ao terreno". "Temos terrenos agrícolas inundados de areia", aponta.

Em mais uma iniciativa Três por Todos da Renascença, Ana Abrunhosa pede uma maior percentagem dos dinheiros a fundo perdido.

E lembra ao ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, que era preciso estar no terreno, ver in loco a destruição e prejuízos que ainda persistem.

"Não é transformar 10% a fundo perdido que é um apoio às empresas. Tem de se aumentar essa percentagem", reitera.

E dá um exemplo da injustiça que persiste para com os agricultores: Os que trabalham com culturas não permanentes, as estufas, em grande número na região, não têm qualquer tipo de apoio disponível.
"Achamos que é muito preocupante e não podemos aceitar essa resposta", afirma a autarca de Coimbra.
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