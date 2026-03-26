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Chega indica "ministros sombra" para Conselho Superior da Magistratura e Conselho Superior do MP
26 mar, 2026 - 17:42 • Lusa
André Ventura anunciou que, no âmbito do entendimento com o PSD, vai propor outros dois nomes para o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais e para o Centro de Estudos Judiciários.
O Chega vai indicar Rui Gomes da Silva para o Conselho Superior da Magistratura e Fernando Silva para o Conselho Superior do Ministério Público, ambos membros do "Governo sombra" do partido, indicou esta quinta-feira o líder do partido, André Ventura.
Em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, André Ventura anunciou que, no âmbito do entendimento com o PSD, o seu partido vai indicar dois membros para o Conselho Superior da Magistratura e que um deles será Rui Gomes da Silva. Já o outro nome será indicado "ao longo desta semana".
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Rui Gomes da Silva, antigo ministro dos Assuntos Parlamentares e Adjunto do primeiro-ministro quando Pedro Santana Lopes liderou o Governo, integra agora o "Governo sombra" do Chega com a área da Justiça.
"O membro indicado pelo Chega para o Conselho Superior do Ministério Público será o professor doutor Fernando Silva, que faz parte também, neste momento, do nosso Governo sombra na área da Administração Interna", indicou também André Ventura.
André Ventura anunciou também que o Chega vai indicar o juiz Hélder Pombo para o Conselho Superior dos Tribunais Administrativos e Fiscais, e o juiz desembargador Paulo Ramos Faria para o Centro de Estudos Judiciários.
[em atualização]
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