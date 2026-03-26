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Excedente. PS diz que Governo não tem razões para estar satisfeito
26 mar, 2026 - 13:15 • Lusa
António Mendonça Mendes considerou ainda que os resultados anunciados esta quinta-feira "desmentem totalmente o Governo".
O PS considerou hoje que o Governo "não tem razões para estar satisfeito" com o excedente orçamental de 0,7% porque "não está a responder" ao aumento de custo de vida e dos combustíveis e aconselhou "menos propaganda".
Em declarações aos jornalistas, o vice-presidente da bancada do PS António Mendonça Mendes considerou ainda que os resultados hoje anunciados "desmentem totalmente o Governo". .
"É um resultado assente num saldo de segurança social que estava escondido, assente num aumento da carga fiscal e assente numa diminuição do investimento público", criticou.
Para Mendonça Mendes, o ministro das Finanças "não tem nenhuma razão para estar satisfeito com o resultado orçamental, quando as famílias portuguesas, quando vão à bomba de gasolina, pagam muito pelo combustível e ao contrário do Governo espanhol, que baixou os impostos sobre os combustíveis, o Governo aqui fez apenas uma medida de faz de conta".
"O Partido Socialista aconselha ao Governo a responder às necessidades dos portugueses quando vão às bombas de gasolina e estão a pagar mais, quando vão ao supermercado e estão a pagar mais. O Governo tem que fazer menos propaganda e governar, falar menos e responder mais", disse.
Portugal fechou 2025 com um excedente orçamental de 0,7% do Produto Interno Bruto (PIB), acima da estimativa de 0,3% do Governo, segundo os dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).
"O saldo do setor das Administrações Públicas (AP) manteve-se positivo, fixando-se em 0,7% do PIB no ano terminado no 4.º trimestre de 2025 (0,6% no final de 2024), mais 0,5 p.p. (pontos percentuais) do que o observado no trimestre anterior", indicou o INE.
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