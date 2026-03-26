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Excedente. PSD fala em "dia histórico" e lamenta que oposição não dê os parabéns ao Governo

26 mar, 2026 - 13:19 • Lusa

Hugo Soares destacou o rácio da dívida pública abaixo dos 90% "pela primeira vez em muitas décadas" e o excedente orçamental de 0,7%, que disse ter sido conseguido "contra todas as piores perspetivas e os mais pessimistas".

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O líder parlamentar do PSD considerou que hoje é "um dia absolutamente histórico" para Portugal, e lamentou que a oposição, em particular o PS, não tenha dados os parabéns ao executivo pelos resultados orçamentais.

Em declarações aos jornalistas, Hugo Soares destacou o rácio da dívida pública abaixo dos 90% "pela primeira vez em muitas décadas" e o excedente orçamental de 0,7%, que disse ter sido conseguido "contra todas as piores perspetivas e os mais pessimistas".

"Os portugueses sabem o que custa um país viver em défice sucessivos e com dívida pública alta. Custa corte no investimento, corte nos salários, retração da despesa pública, dificuldades, significa austeridade. Isto é precisamente a antítese da austeridade", disse, defendendo que o executivo PSD/CDS-PP baixou impostos sobre empresas e famílias, aumentou o investimento público, bem como salários e pensões.

Quanto às críticas do PS de que este excedente não deve trazer satisfação ao Governo quando os portugueses são confrontados com o aumento do custo de vida, Hugo Soares acusou os socialistas de "ciumeira que não é com o Governo, é com os portugueses". .

"Sinceramente, ficava melhor à oposição alguma responsabilidade e algum sentido de Estado, porque há alturas em que parabenizar o governo pelos resultados que apresenta não lhes fica mal, nem coram de vergonha, é uma questão só de atitude e de responsabilidade", disse.

Portugal fechou 2025 com um excedente orçamental de 0,7% do Produto Interno Bruto (PIB), acima da estimativa de 0,3% do Governo, segundo os dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

"O saldo do setor das Administrações Públicas (AP) manteve-se positivo, fixando-se em 0,7% do PIB no ano terminado no 4.º trimestre de 2025 (0,6% no final de 2024), mais 0,5 p.p. (pontos percentuais) do que o observado no trimestre anterior", indicou o INE.

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