Ministro da Justiça sombra do Chega defende saída de Bruno Mascarenhas

O ministro da Justiça do "governo sombra" do Chega, Rui Gomes da Silva, defende a saída de Bruno Mascarenhas do cargo de vereador do Chega na Câmara Municipal de Lisboa.

Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal Público, o antigo ministro de Santana Lopes subscreve a posição defendida por Rita Matias, deputada e dirigente do Chega, que apontou a porta de saída a Bruno Mascarenhas.

"Já o disse que sim. Não o vou esconder nem vou alterar a minha posição. Eu pediria ou faria uma recomposição, acho que as pessoas não podem cometer erros", defende Rui Gomes da Silva.

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Nesta entrevista – em que o antigo dirigente do PSD afirma que Luís Montenegro será "o último primeiro-ministro do PSD" – Gomes da Silva lamenta que o Chega seja sujeito a um escrutínio maior dos jornalistas do que os restantes partidos no que toca ao poder autárquico.

"Há uma total irredutibilidade", critica o ministro-sombra do Chega.