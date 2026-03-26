Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 26 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Câmara de Lisboa

Ministro da Justiça sombra do Chega defende saída de Bruno Mascarenhas

26 mar, 2026 - 07:00 • Tomás Anjinho Chagas e Helena Pereira (Público)

Rui Gomes da Silva acredita que "as pessoas não podem cometer erros" e defende uma "recomposição" dos vereadores do Chega em Lisboa. Antigo ministro do PSD lamenta, no entanto, uma "agenda" que leva a comunicação social a fazer um escrutínio superior do que é feito a outros partidos.

A+ / A-

O ministro da Justiça do "governo sombra" do Chega, Rui Gomes da Silva, defende a saída de Bruno Mascarenhas do cargo de vereador do Chega na Câmara Municipal de Lisboa.

Em entrevista ao programa Hora da Verdade, da Renascença e do jornal Público, o antigo ministro de Santana Lopes subscreve a posição defendida por Rita Matias, deputada e dirigente do Chega, que apontou a porta de saída a Bruno Mascarenhas.

"Já o disse que sim. Não o vou esconder nem vou alterar a minha posição. Eu pediria ou faria uma recomposição, acho que as pessoas não podem cometer erros", defende Rui Gomes da Silva.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Nesta entrevista – em que o antigo dirigente do PSD afirma que Luís Montenegro será "o último primeiro-ministro do PSD" – Gomes da Silva lamenta que o Chega seja sujeito a um escrutínio maior dos jornalistas do que os restantes partidos no que toca ao poder autárquico.

"Há uma total irredutibilidade", critica o ministro-sombra do Chega.

"Montenegro será o último primeiro-ministro do PSD", avisa ex-ministro social-democrata

Hora da Verdade

"Montenegro será o último primeiro-ministro do PSD", avisa ex-ministro social-democrata

Rui Gomes da Silva, ministro da Justiça do governo(...)

Gomes da Silva aproveita ainda o caso das buscas na Câmara de Albufeira para expressar "profunda solidariedade" com Rui Cristina, autarca do Chega, por ter sido visado pela justiça neste caso.

O antigo ministro social-democrata lembra que foi uma vereadora do PSD que fez esta queixa, e avisa que por este caminho o partido caminha para o abismo.

"É o PSD que vê verdadeiramente a ser ameaçada a sua existência pelo Chega e está a vê-la bem", avisa Gomes da Silva.

Bruno Mascarenhas tem estado debaixo de fogo nas últimas semanas, depois de uma reportagem da RTP mostrar que Mafalda Livermore, sua namorada, que indicou para os serviços sociais da Câmara de Lisboa, aluga casas de forma clandestina a imigrantes.

Pode ler a entrevista completa aqui.

Vídeo: "Montenegro será o último primeiro-ministro do PSD"
Vídeo: "Montenegro será o último primeiro-ministro do PSD"
Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 7h
  • 26 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

"Cuba não está sozinha". Flotilha chega a Havana com 30 toneladas de ajuda

Ajuda humanitária

"Cuba não está sozinha". Flotilha chega a Havana com 30 toneladas de ajuda

Casa Comum: os partidos, os cargos e a fatura da guerra

Casa Comum: os partidos, os cargos e a fatura da guerr(...)

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa às escuras milhões de pessoas

"Não há água, nem luz, nem gás". Apagão em Cuba deixa (...)

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

UGT: “Quem aprovar terá de assumir conflitualidade”

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos

Tempestade de areia atinge Gaza e destrói abrigos