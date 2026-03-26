- Noticiário das 18h
- 26 mar, 2026
-
Spinumviva
Montenegro nega intenção de esconder informação e divulga 13 clientes da Spinumviva
26 mar, 2026 - 17:46 • Lusa
"Não estamos perante a intenção de esconder o que quer que seja, mas tão só de esclarecer uma questão jurídica", afirma o gabinete do primeiro-ministro.
O primeiro-ministro, Luís Montenegro, negou esta quinta-feira qualquer intenção de esconder informação à Entidade para a Transparência (EpT) e divulgou a lista de 13 clientes da sua antiga empresa, Spinumviva, que disse já ser conhecida devido a uma "fuga de informação do Parlamento".
Num comunicado do gabinete do primeiro-ministro, Montenegro afirmou ter recebido nos últimos dias "38 notificações da EpT que, em suma, se destinam a pedir a repetição da informação prestada em abril 2025".
Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui
"No caso do primeiro-ministro, a informação que será agora acessível na plataforma da EpT já foi pública (através de uma fuga de informação parlamentar), e não trará nenhuma novidade pelo que não estamos perante a intenção de esconder o que quer que seja, mas tão só de esclarecer uma questão jurídica, o que deveria acontecer em total normalidade democrática e institucional", defende o chefe do Governo.
Spinumviva. Constitucional obriga Montenegro a divulgar lista de clientes
Desta decisão, tomada por unanimidade, resulta que(...)
Quem são os clientes da empresa familiar de Montenegro?
O primeiro-ministro decidiu antecipar desde já a publicitação "da já conhecida lista de clientes, mesmo antes dela estar disponível na dita plataforma" para que "não se fique dependente de burocracias exageradas e dificuldades operativas incompreensíveis da plataforma digital".
Montenegro indica como clientes da empresa Spinumviva:
- Radio Popular, SA;
- Lopes Barata, Consultoria e Gestão, Lda;
- CLIP - Colégio Luso Internacional do Porto, SA;
- Ferpinta - Indústrias de Tubo de Aço de Fernando Pinho Teixeira, S.A;
- Solverde, Sociedade de Investimentos Turísticos da Costa Verde, S.A;
- Cofina S.A;
- Grupo Joaquim de Barros Rodrigues & Filhos Lda, Rodáreas - Áreas de Serviço, Lda;
- ITAU SA;
- Sogenave SA;
- Portugalenses Transportes SA;
- Beetsteel;
- INETUM PORTUGAL SA;
- Grupel SA.
Constitucional "obrigou" Montenegro a divulgar lista de clientes
A 13 de março, foi noticiado que o Tribunal Constitucional (TC) rejeitou a reclamação apresentada pelo primeiro-ministro e manteve a decisão de não apreciar o recurso que interpôs, o que obriga à divulgação dos clientes da Spinumviva no registo de interesses.
O plenário do TC decidiu "julgar a reclamação em apreço improcedente", mantendo a decisão anterior de recusar o recurso apresentado pelo primeiro-ministro para impedir a inclusão dos clientes da empresa Spinumviva no seu registo de interesses por a entrega ter sido feita fora do prazo.
Desta decisão, tomada por unanimidade, resulta que o primeiro-ministro deve incluir a lista dos clientes da empresa no seu registo de interesses.
A 5 de março, a Entidade para a Transparência já tinha dito que o Tribunal Constitucional havia rejeitado o recurso apresentado pelo primeiro-ministro, mas a decisão não tinha transitado em julgado porque foi pedida a sua anulação.
[em atualização]
- Noticiário das 18h
- 26 mar, 2026
-
- Francisco César sugere ligação entre caso Spinumviva e tensão na escolha dos juízes do TC
- Decisão do TC sobre caso Spinumviva abre "precedente errado", diz Hugo Soares
- Spinumviva. Constitucional obriga Montenegro a divulgar lista de clientes
- TC rejeita recurso de Montenegro para impedir divulgação de clientes da Spinumviva
- "Passamos da Spinumviva para a Spinumorta": Medina e Poiares Maduro elogiam arquivamento
- Spinumviva. Ministério Público veda acesso à averiguação preventiva
- Francisco César sugere ligação entre caso Spinumviva e tensão na escolha dos juízes do TC
- Decisão do TC sobre caso Spinumviva abre "precedente errado", diz Hugo Soares
- Spinumviva. Constitucional obriga Montenegro a divulgar lista de clientes
- TC rejeita recurso de Montenegro para impedir divulgação de clientes da Spinumviva
- "Passamos da Spinumviva para a Spinumorta": Medina e Poiares Maduro elogiam arquivamento
- Spinumviva. Ministério Público veda acesso à averiguação preventiva