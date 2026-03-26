Ventura anuncia lista conjunta com o PSD para o Conselho de Estado

O líder do Chega revelou esta quinta-feira que chegou a acordo com o PSD sobre as eleições para os órgãos externos e anunciou que os dois partidos vão apresentar uma lista conjunta de candidatos ao Conselho de Estado.

Numa declaração na Assembleia da República, André Ventura explicitou que o Chega indicará um nome para o Conselho de Estado, mas não quis revelar se se manterá ele próprio neste órgão de consulta do Presidente da República.

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Ventura disse não ter ainda indicação "se o Partido Socialista quererá ou não fazer parte desta lista" conjunta.

De acordo com o método d"Hondt, haveria três membros indicados pelo PSD, um pelo Chega e um pelo PS, admitiu. "Na hipótese mais lata, será o Chega a ter dois membros e nunca o Partido Socialista a ter dois membros no Conselho de Estado", acrescentou.