Carneiro avisa: "Se o Governo escolher ventos, terá tempestades"

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O secretário-geral do PS disse esta sexta-feira que assumiu há oito meses a liderança dos socialistas num "contexto difícil", em que "muitos" questionavam o futuro e "determinavam o declínio" do partido. "Afinal, estamos vivos, camaradas! E bem vivos!", disse José Luís Carneiro falava na abertura do XXV Congresso do partido, que decorre até domingo, no pavilhão multiusos, em Viseu. Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Carneiro defende que o partido pode afirmar com "serenidade" que respondeu "com unidade, com responsabilidade e com trabalho". "Podem confiar em nós", garantiu o líder socialista ao país. Com vários recados internos, o líder socialista avisou que "um partido que quer governar tem de saber unir-se cá dentro", acrescentando que "quem quer unir lá fora tem que começar por saber manter-se unido cá dentro". "Se o Governo escolher ventos, terá tempestades" Depois dos recados internos, Carneiro definiu a estratégia do PS perante o PSD. "Se o Governo escolher ventos, terá tempestades", avisou, numa altura em que os socialistas pedem à direção do partido uma definição sobre como fazer oposição à AD. "Cabe ao Governo aceitar ou não dialogar connosco", defendeu Carneiro, referindo que cabe à AD "decidir se quer a via da moderação", em que poderá contar com o PS, ou se "prefere capitular perante a demagogia e o populismo".

"É altura de exigirmos à AD que se decida", defende ainda o líder do PS, questionando se o Governo quer continuar com o que Carneiro considera ser um "muro de silêncio" com que recebe os contributos dos socialistas, "enquanto chega a acordos com a extrema-direita ou se quer "abrir-se a convergências moderadas". Carneiro avisa que "há linhas que não se negoceiam", referindo-se implicitamente a uma eventual revisão constitucional promovida à direita. "A Constituição não se relativiza", diz o líder socialista, acrescentando que a democracia "não se instrumentaliza". Sobre o imbróglio que divide o PS e o PSD sobre a escolha dos juízes do Palácio Ratton, Carneiro avisa: "Se tentarem desfigurar os equilíbrios do nosso sistema democrático, começando por tentar desequilibrar o Tribunal Constitucional, ouvirão da nossa parte um rotundo "não". IVA zero para alimentos essenciais e 13% de IVA nos combustíveis e gás Num discurso com cerca de 40 minutos, Carneiro lançou ainda diversas propostas para responder aos efeitos da instabilidade internacional e do conflito no Médio Oriente. Os impactos estão a sentir-se diretamente nos preços da energia, dos combustíveis e de bens essenciais e o líder socialista propõe à cabeça a adoção do IVA zero nos produtos alimentares essenciais, a redução de 23% para 13% no IVA dos combustíveis e do gás, a duplicação do consumo de energia tributada a 6% e ainda a isenção de ISP sobre o gasóleo para a agricultura. Carneiro diz-se convicto que são medidas que "não colocam em causa a estabilidade orçamental e aliviam o sofrimento que os portugueses já começaram a sentir".

"Mais oportunidades para os jovens" No discurso aos congressistas presentes no pavilhão em Viseu, o líder do PS definiu um caderno de encargos, referindo ter "especialmente em atenção preparar um país com mais oportunidades para os jovens" e "capaz de transformar as qualificações e competências em contributos para as suas vidas pessoais e o bem-estar coletivo". Sempre falando para dentro do partido, Carneiro referiu que o atual contexto desafia os socialistas "a transformar, também dentro do partido, silêncio em voz, críticas em propostas e diferenças em contributos". "Rejeitar uma politica de divisão" Referindo que o país "tem de continuar a mudar", porque "hoje enfrenta desafios novos", o líder socialista salientou que a insegurança social, económica e política "alimenta o populismo e a extrema-direita". Carneiro defende que a resposta do partido é "clara" e passa por rejeitar uma política de "divisão"! O líder do PS avisa que "divididos, desunidos, virando uns contra os outros, perdemos todos", concluindo com o slogan deste Congresso: "Juntos avançamos". "A melhor resposta aos extremistas é a resolução dos problemas reais das pessoas", defendeu ainda Carneiro, referindo que o PS "nunca aceitará uma política baseada na divisão e no ressentimento" e que a política dos socialistas é a da "coesão".