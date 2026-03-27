Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 27 mar, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Congresso do PS

Carneiro avisa: "Se o Governo escolher ventos, terá tempestades"

27 mar, 2026 - 21:16 • Susana Madureira Martins

Primeiro dia de Congresso marcado pelo discurso de abertura do líder socialista, que tem enfrentado críticas sobre a estratégia de fazer oposição. Perante o aumento do preço dos combustíveis, José Luís Carneiro propõe à cabeça a adoção do IVA zero nos produtos alimentares essenciais, a redução de 23% para 13% no IVA dos combustíveis e do gás, a duplicação do consumo de energia tributada a 6% e ainda a isenção de ISP sobre o gasóleo para a agricultura.

A+ / A-
Jornalista Manuela Pires com o resumo do discurso de José Luís Carneiro
Jornalista Manuela Pires com o resumo do discurso de José Luís Carneiro

O secretário-geral do PS disse esta sexta-feira que assumiu há oito meses a liderança dos socialistas num "contexto difícil", em que "muitos" questionavam o futuro e "determinavam o declínio" do partido. "Afinal, estamos vivos, camaradas! E bem vivos!", disse José Luís Carneiro falava na abertura do XXV Congresso do partido, que decorre até domingo, no pavilhão multiusos, em Viseu.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Carneiro defende que o partido pode afirmar com "serenidade" que respondeu "com unidade, com responsabilidade e com trabalho". "Podem confiar em nós", garantiu o líder socialista ao país.

Com vários recados internos, o líder socialista avisou que "um partido que quer governar tem de saber unir-se cá dentro", acrescentando que "quem quer unir lá fora tem que começar por saber manter-se unido cá dentro".

"Se o Governo escolher ventos, terá tempestades"

Depois dos recados internos, Carneiro definiu a estratégia do PS perante o PSD. "Se o Governo escolher ventos, terá tempestades", avisou, numa altura em que os socialistas pedem à direção do partido uma definição sobre como fazer oposição à AD.

"Cabe ao Governo aceitar ou não dialogar connosco", defendeu Carneiro, referindo que cabe à AD "decidir se quer a via da moderação", em que poderá contar com o PS, ou se "prefere capitular perante a demagogia e o populismo".

"É altura de exigirmos à AD que se decida", defende ainda o líder do PS, questionando se o Governo quer continuar com o que Carneiro considera ser um "muro de silêncio" com que recebe os contributos dos socialistas, "enquanto chega a acordos com a extrema-direita ou se quer "abrir-se a convergências moderadas".

Carneiro avisa que "há linhas que não se negoceiam", referindo-se implicitamente a uma eventual revisão constitucional promovida à direita. "A Constituição não se relativiza", diz o líder socialista, acrescentando que a democracia "não se instrumentaliza".

Sobre o imbróglio que divide o PS e o PSD sobre a escolha dos juízes do Palácio Ratton, Carneiro avisa: "Se tentarem desfigurar os equilíbrios do nosso sistema democrático, começando por tentar desequilibrar o Tribunal Constitucional, ouvirão da nossa parte um rotundo "não".

IVA zero para alimentos essenciais e 13% de IVA nos combustíveis e gás

Num discurso com cerca de 40 minutos, Carneiro lançou ainda diversas propostas para responder aos efeitos da instabilidade internacional e do conflito no Médio Oriente.

Os impactos estão a sentir-se diretamente nos preços da energia, dos combustíveis e de bens essenciais e o líder socialista propõe à cabeça a adoção do IVA zero nos produtos alimentares essenciais, a redução de 23% para 13% no IVA dos combustíveis e do gás, a duplicação do consumo de energia tributada a 6% e ainda a isenção de ISP sobre o gasóleo para a agricultura.

Carneiro diz-se convicto que são medidas que "não colocam em causa a estabilidade orçamental e aliviam o sofrimento que os portugueses já começaram a sentir".

Assis rejeita "oposição silenciosa" no PS e acredita que Carneiro será candidato a PM

São Bento à Sexta

Assis rejeita "oposição silenciosa" no PS e acredita que Carneiro será candidato a PM

Eurodeputado socialista avisa que "não há vantagen(...)

"Mais oportunidades para os jovens"

No discurso aos congressistas presentes no pavilhão em Viseu, o líder do PS definiu um caderno de encargos, referindo ter "especialmente em atenção preparar um país com mais oportunidades para os jovens" e "capaz de transformar as qualificações e competências em contributos para as suas vidas pessoais e o bem-estar coletivo".

Sempre falando para dentro do partido, Carneiro referiu que o atual contexto desafia os socialistas "a transformar, também dentro do partido, silêncio em voz, críticas em propostas e diferenças em contributos".

"Rejeitar uma politica de divisão"

Referindo que o país "tem de continuar a mudar", porque "hoje enfrenta desafios novos", o líder socialista salientou que a insegurança social, económica e política "alimenta o populismo e a extrema-direita". Carneiro defende que a resposta do partido é "clara" e passa por rejeitar uma política de "divisão"!

O líder do PS avisa que "divididos, desunidos, virando uns contra os outros, perdemos todos", concluindo com o slogan deste Congresso: "Juntos avançamos".

"A melhor resposta aos extremistas é a resolução dos problemas reais das pessoas", defendeu ainda Carneiro, referindo que o PS "nunca aceitará uma política baseada na divisão e no ressentimento" e que a política dos socialistas é a da "coesão".

PS chega a Viseu em pré-rutura com PSD. Governo fala de "erro estratégico grave"

Congresso do PS

PS chega a Viseu em pré-rutura com PSD. Governo fala de "erro estratégico grave"

O PS inicia esta sexta-feira o Congresso em Viseu (...)

Congresso a meio gás

Esta foi a primeira vez que Carneiro entrou num Congresso como líder do PS, chegando ao multiusos de Viseu perto das 20h00, com um atraso de mais de uma hora, acompanhado pela mulher Goretti, e com a sala do multiusos a demorar a encher e a ficar com vários lugares vazios no arranque dos trabalhos.

A disposição da sala do congresso está colocada em hemiciclo, perfazendo com as cadeiras brancas uma meia lua, com o palco e a pequena tribuna vermelha no meio. A cor usada no néon do palco é azul forte, cor que José Luís Carneiro escolheu desde a primeira vez que se candidatou a secretário-geral.

O slogan do congresso de Viseu é "Juntos Avançamos" e Carneiro escolheu a música "Victory" interpretada por Two Steps From Hell & Thomas Bergersen para entrar no recinto do pavilhão multiusos.

O PS entra neste Congresso de Viseu com um dilema sobre a estratégia de oposição depois de oito anos de poder, flutuando entre as ameaças de romper com o PSD e os entendimentos considerados "úteis" para o país, como explicava esta sexta-feira à Renascença o dirigente socialista André Moz Caldas.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 27 mar, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fala

EUA

Melania chega a cimeira com um humanóide que anda e fala

"Fiz asneira!" Colisão entre avião e carro de bombeiros provoca dois mortos no aeroporto de La Guardia

"Fiz asneira!" Colisão entre avião e carro de bombeiro(...)

Divulgadas imagens do cantor Justin Timberlake a ser detido depois de conduzir embriagado

Divulgadas imagens do cantor Justin Timberlake a ser d(...)

Embaixador Torres Pereira. Forçar mudança política no Irão “ainda está no pensamento” de EUA e Israel

Embaixador Torres Pereira. Forçar mudança política no (...)

De que se queixam os Media?

De que se queixam os Media?