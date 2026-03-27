Governo mantém desconto nos combustíveis apesar de descida prevista dos preços

O Governo decidiu manter o desconto extraordinário e temporário no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP), apesar da previsão de uma ligeira descida no preço dos combustíveis na próxima semana.

Em comunicado, o Ministério das Finanças, explica que a decisão surge “existindo a perspetiva de que na próxima semana se irá registar uma ligeira descida do preço do gasóleo rodoviário e da gasolina”, optando o Executivo por prolongar a medida de alívio.

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Assim, continuará a aplicar-se “uma redução das taxas de ISP de 7,6 cêntimos por litro no gasóleo rodoviário e de 4,1 cêntimos por litro na gasolina sem chumbo”.

Tendo em conta o impacto do IVA, o ministério sublinha que “o desconto real para os portugueses continuará a ser de 9,4 cêntimos por litro no caso do gasóleo rodoviário e de 5,1 cêntimos por litro no caso da gasolina sem chumbo”.

O Governo destaca ainda o efeito acumulado das medidas adotadas ao longo dos últimos meses.

“Se considerarmos os apoios aos combustíveis introduzidos por este Governo, no contexto do conflito do Irão, e os descontos que se encontravam anteriormente em vigor, a redução acumulada é de 19,3 cêntimos por litro na gasolina sem chumbo e de 20,8 cêntimos por litro no gasóleo rodoviário”, refere o Ministério das Finanças.

De acordo com a ANAREC — Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis —, na próxima semana “o gasóleo mantém o preço e as gasolinas descem dois cêntimos”.

