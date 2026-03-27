Montenegro. Portugal está na “Liga dos Campeões da estabilidade económica e financeira”

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, disse esta sexta-feira que Portugal está na “Liga dos Campeões da estabilidade económica e financeira”.

As declarações de Montenegro surgem durante briefing após o Conselho de Ministros e que vêm no dia seguinte a ser conhecido o saldo orçamental de 2025, que fechou o ano com um excedente de 0,7% do PIB .

Números que levaram Montenegro a dizer que nesta matéria, Portugal “é uma referência económica e financeira na Europa”.

Os resultados, diz Montenegro, foram atingidos sem que se deixasse de “reforçar o Estado Social”, alegando que o executivo reduziu ainda os “impostos às famílias, em mil milhões de euros no IRS” e desceu o IRC em 1%.

“Fizemos tudo isto sem aumentar um único imposto”, disse o primeiro-ministro. "Não gastamos folgas sem estratégias como muitos vaticinaram", acrescentou.

[em atualização]