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Ministro da Agricultura diz que desconto no gasóleo é solução mais rápida

30 mar, 2026 - 15:43 • Lusa

O impacto do conflito no Médio Oriente no setor agroalimentar foi um dos temas em debate na reunião do Conselho de Ministros da Agricultura da UE, em Bruxelas.

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O ministro da Agricultura, José Manuel Fernandes, defendeu esta segunda-feira, em Bruxelas, que o apoio de dez cêntimos de ajuda aos combustíveis para agricultores e pescadores é a solução mais rápida.

"Procurámos a solução mais rápida", disse, em Bruxelas, o ministro, referindo que esta é a de haver um apoio de 10 cêntimos por litro que será pago "até 30 de junho" no gasóleo colorido e marcado para os setores agrícola, florestal, das pescas e da aquicultura.

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O ministro salientou também que o executivo não exclui a adoção de outras medidas, se necessário.

Reconhecendo que, após o comboio de tempestades que assolou principalmente o centro do país, o impacto da guerra no Médio Oriente nos preços dos combustíveis veio afetar ainda mais as capacidades produtiva, de transformação e de transporte.

José Manuel Fernandes reiterou que acresce ainda um pacote mensal de 150 milhões de euros que sai do Orçamento de Estado "para este objetivo".

O impacto do conflito no Médio Oriente no setor agroalimentar foi um dos temas em debate na reunião do Conselho de Ministros da Agricultura da UE, em Bruxelas.

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