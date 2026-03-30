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Seguro visita Alcácer do Sal sem jornalistas e deixa palavra de esperança

30 mar, 2026 - 18:52 • Ricardo Vieira

Presidente da República agradeceu os esforços de todos e garante que "vai continuar a acompanhar de perto a chegada dos apoios aos comerciantes locais e à reparação de infraestruturas".

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O Presidente da República, António José Seguro, visitou esta segunda-feira de manhã as zonas afetadas pelas cheias em Alcácer do Sal, numa deslocação só posteriormente anunciada.

O chefe do Estado reuniu-se com a autarca Clarisse Campos para se inteirar do "ponto de situação dos trabalhos de recuperação que estão a decorrer, após as cheias que afetaram toda a zona ribeirinha e campos agrícolas no início do passado mês de fevereiro", indica a Presidência da República, em comunicado enviado às redações.

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António José Seguro contactou "residentes desalojados, visitou as casas que foram inundadas e as habitações modulares que estão a ser finalizadas para o seu realojamento".

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Mais tarde, no centro da cidade, "contactou com a população e acompanhou os esforços que estão a ser realizados na reabilitação".

O Presidente da República visitou o comércio e serviços locais, incluído o mercado municipal e uma instituição particular de solidariedade social (IPSS).

Durante o percurso pelas ruas de Alcácer do Sal, Seguro "ouviu trabalhadores, proprietários e comerciantes, que lhe transmitiram as suas preocupações e os problemas e dificuldades encontrados no processo de recuperação", indica o comunicado de Belém.

O Presidente da República "agradeceu a todos pelo esforço e resiliência demonstrados, deixando uma palavra de esperança e a garantia de que vai continuar a acompanhar de perto a chegada dos apoios aos comerciantes locais e à reparação de infraestruturas".

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