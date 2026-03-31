Alcácer do Sal. "Mesmo com procedimentos simplificados" reparação das infraestruturas destruídas pela Kristin "está a demorar"

Dois meses depois da passagem da tempestade Kristin, começam a ser assinados os primeiros contratos programa para a recuperação de algumas infraestruturas que ficaram destruídas ou danificadas na zona de Alcácer do Sal e outras na região do Alentejo. Isso mesmo foi anunciado esta manhã, naquela localidade do distrito de Setúbal.

“Mesmo com os procedimentos simplificados, estão a fazer demorar algum tempo. Temos de fazer o despacho do fundo ambiental, temos de fazer todos os procedimentos e está praticamente a fazer dois meses que foram as cheias. Nós fizemos tudo para que no período de dois meses estas obras pudessem avançar e conseguimos”, disse a ministra do Ambiente e da Energia, Maria de Graça Carvalho.

Um dos exemplos dados pela ministra da necessidade de avançar com estas obras é o da Ponte de São Romão, em Alcácer do Sal, que está encerrada e que liga ao Torrão.

“Para vir para Alcácer é preciso dar uma volta enorme via Grândola e, portanto, é impeditiva para a vida das pessoas, para a economia, para tudo. Essa é uma das obras que está incluída”, explicou a governante.