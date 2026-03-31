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Carlos César será o primeiro nome do PS para Conselho de Estado

31 mar, 2026 - 19:20 • Lusa

Carlos César, que atualmente já é conselheiro de estado, foi reeleito presidente do PS no congresso do passado fim de semana, em Viseu.

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O presidente do PS, Carlos César, será o primeiro nome indicado pelo partido para o Conselho de Estado, um dos órgãos externos do parlamento cujo prazo para entrega das listas termina na quinta-feira, confirmou à agência Lusa fonte do partido.

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Carlos César, que atualmente já é conselheiro de estado, foi reeleito presidente do PS no congresso do passado fim de semana, em Viseu.

O prazo para a entrega das listas para os órgãos externos do parlamento termina na quinta-feira, uma eleição que tem sido sucessivamente adiada e que está agora marcada para 16 de abril.

Em junho de 2024, o parlamento elegeu os cinco representantes propostos por PSD, PS e Chega numa lista conjunta para o Conselho de Estado: Carlos Moedas, Francisco Pinto Balsemão, Pedro Nuno Santos, Carlos César e André Ventura.

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