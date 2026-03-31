Chega vai avançar com proposta de revisão constitucional em abril

Quanto à economia, Ventura considerou que o modelo está "muito assente naquilo que era o modelo económico dos anos 70 e 80, num modelo de estatização, num modelo de investimento público direto, de alguma neutralização do setor privado, em detrimento do setor público e cooperativo".

O líder do Chega indicou que esta proposta de revisão da Constituição vai ter alguns pontos fundamentais, como a "limpeza da carga ideológica" ou a revisão do modelo económico e do sistema político, que vai incluir a redução do número de deputados.

"Esta não é uma revisão nem maximalista, nem minimalista, é uma revisão do que o país precisa neste momento para ter uma constituição adequada aos novos tempos", defendeu.

O anúncio foi feito pelo líder do partido, André Ventura, em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, antes de uma reunião com a Direção Nacional e a liderança do Grupo Parlamentar.

O Chega vai avançar em abril com uma proposta de revisão constitucional para torna a Lei Fundamental "adequada aos novos tempos", voltando a propor a prisão perpétua ou a redução do número de deputados.

"Não é nenhuma tentativa de alimentar ou privatizações ou nacionalizações, é de tornar um espaço ideal para o crescimento económico, para menos burocracia. Acho que isso até tem interesse ao Governo, uma vez que uma das suas propostas é precisamente a da reforma do Estado e a de eliminar entraves burocráticos, e também aí a Constituição pode ter um papel a dizer", defendeu.

No que respeita ao sistema político, o líder do Chega disse querer reduzir o número de cargos políticos ou "imunidades e prerrogativas" e garantiu que a liberdade de expressão ou de ação política ficam salvaguardadas.

Quanto à Justiça, o Chega quer "menos recursos, que não permitam este entupimento" e "penas mais elevadas que possam ir, em alguns casos, para crimes de homicídio, terrorismo, crimes de organização criminosa grave, crimes sexuais agravado, que possam ir no limite até à prisão perpétua, ou pelo menos até aos 40 anos de prisão", referiu, dizendo querer também "cargos menos partidarizados".

André Ventura referiu que o Chega vai procurar "pontos comuns" com outros partidos, em particular o PSD ou a IL, nomeadamente sobre a redução do número de deputados.

"Nesta questão específica da redução do número de deputados, quer a Iniciativa Liberal, quer o PSD, já tiveram posições, pelo menos, de proximidade com a nossa, não tão radicais na redução do número de deputados, mas há aqui caminho para se fazer uma redução do número de deputados, mesmo que não seja nos termos que nós queremos, mas que possa ir um bocadinho mais além", defendeu.

O líder do Chega indicou que a liderança da bancada parlamentar vai dar nos próximos dias "o pontapé de saída" para esta revisão constitucional, "com um memorando de vários tópicos orientadores", e o texto começará a ser redigido na quarta-feira.

"Gostava que isto permitisse pelo menos um consenso com os dois partidos à direita nesta matéria", defendeu.

"Devemos deixar claro ao PS e aos outros partidos de esquerda que isto não é uma revisão constitucional contra ninguém, é uma revisão constitucional para garantir que aproveitamos esta maioria política para ter uma constituição moderna, capaz de olhar para o futuro, e não uma constituição com "lives" dos anos 70 e dos anos 80, que é o que a nossa ainda, em muitos aspetos, tem", afirmou.