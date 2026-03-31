Exemplar da Constituição de 1976 raramente sai da Assembleia e capa é hidratada duas vezes ao ano

O exemplar original da Constituição da República Portuguesa, aprovada em 1976, está guardado nos arquivos do parlamento, de onde raramente sai, e requer cuidados específicos como a hidratação da sua capa cerca de duas vezes ao ano.

Num cofre cinzento, na Assembleia da República, ao lado de outras constituições históricas do país, está o exemplar original da Lei Fundamental, aprovado há quase cinquenta anos pelos deputados da Assembleia Constituinte.

Marina Figueiredo, chefe do Arquivo Parlamentar, Expediente e Gestão Documental, retira o exemplar do cofre, com extremo cuidado e luvas brancas, e desembrulha a primeira camada de um papel de conservação próprio.

Por baixo, é possível ver uma capa vermelha escura, em pele. No centro, em letras douradas, lê-se "Constituição da República Portuguesa" e, mais abaixo, o ano "1976", com toda a borda decorada com ornamentos dourados simétricos.

A saída do cofre é rara e só acontece em ocasiões especiais: "O ideal é ser o menos manuseada possível, daí que haja digitalizações disponíveis "online" e com qualidade para eventuais necessidades, exatamente para ser o menos manuseada possível", explicou a responsável.

A capa, em pele, é hidratada com uma pasta própria "quando é preciso", aproximadamente "duas vezes ao ano" -- altura em que outros exemplares constitucionais também são cuidados, à exceção da Constituição de 1822, cuja capa é de veludo.

O original está guardado num cofre "por razões de segurança", onde também é controlada a temperatura e a humidade.

Dentro do cofre, está também guardada a Constituição de 2005, a última revisão do texto original de 1976 a ser aprovada. É sob este exemplar que os Presidentes da República eleitos juram "defender, cumprir, fazer cumprir" a Lei Fundamental.