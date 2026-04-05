Montenegro e motorista sem cinto de segurança no mesmo dia que MAI pede cuidado nas estradas

No mesmo dia em que a PSP e a GNR registam 18 mortos e dois mil acidentes nas Operações de Páscoa, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, surge num vídeo publicado na página oficial do Governo a andar de carro sem cinto de segurança.

Nas imagens, o chefe de Governo vai sentado no banco de trás enquanto o veículo circula na cidade de Lisboa e recorda com o motorista – também sem cinto de segurança – os dois primeiros anos de governação.

"Gosto imenso dele e ele sabe disso", comenta o funcionário do Governo, mas, fora os elogios, este vídeo está a gerar polémica.

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De quinta-feira a sábado, as autoridades somaram 18 mortos nas estradas e o ministro da Administração Interna, Luís Neves, lamentou as vítimas nos últimos dias e fez este domingo um "apelo muito forte" aos condutores para um regresso a casa em segurança.