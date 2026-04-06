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Presidência aberta

Abate da N2. Seguro promete "dar voz" às queixas da Sertã

06 abr, 2026 - 11:49 • Susana Madureira Martins

A estrada, que abateu durante a tempestade Kristin, ainda não foi reconstruída na zona de Pedrógão Pequeno. Cerca de 20 pessoas protestaram no local, durante a primeira Presidência Aberta de Seguro.

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O Presidente da República prometeu "dar voz" à reivindicação da população da Sertã que, esta segunda-feira, protestou contra o corte da Nacional 2. Durante a tempestade Kristin, a estrada abateu e ainda não foi reconstruída na zona de Pedrógão Pequeno. No local, juntaram-se cerca de 20 pessoas.

António José Seguro iniciou esta segunda-feira, na Sertã, Castelo Branco, a sua primeira Presidência Aberta. Tal como tinha prometido durante a campanha presidencial, Seguro voltou ao terreno, agora na qualidade de chefe de Estado, para acompanhar a recuperação das zonas atingidas pelas tempestades.

Carlos Miranda, presidente da Câmara Municipal da Sertã, queixou-se ao Presidente da República de não lhe terem sido apresentadas quaisquer soluções para o corte da estrada. "O problema foi já sinalizado à Infraestruturas de Portugal, ao Ministério das Infraestruturas, e o que é que eles nos dizem? Que há perigo aqui nos taludes. Nós inclusivamente sugerimos que fizesse o trânsito apenas numa via, fazendo o trânsito alternadamente. Mesmo assim, dizem-nos que não", lamentou o autarca.

Seguro lembrou que não tem poder de decisão para resolver o problema — esse cabe ao executivo de Luís Montenegro —, mas tem poder de influência. "O que fica, o compromisso da minha parte, é que vou levantar esta questão junto do Governo, para que o Governo fale com as Infraestruturas de Portugal e para resolver a vossa situação", disse Seguro a Carlos Miranda.

"Não depende de mim a decisão, depende de mim dar voz à vossa reivindicação, que é uma reivindicação justa. E amanhã mesmo [terça-feira], na reunião semanal com o primeiro-ministro, colocarei essa questão", prometeu o Presidente da República.

António José Seguro lembrou que é do interior e que, por isso mesmo, conhece bem as dificuldades da região. "Sei como uma infraestrutura destas, estando interrompida, pode prejudicar o dinamismo económico e a criação de empregos. E quando se fecha uma porta, é muito difícil voltar a abrir uma porta de uma atividade económica."

Esta terça-feira, Seguro terá o encontro semanal com o primeiro-ministro, em Tomar, podendo aí confrontar Luís Montenegro com os resultados desta e das próximas visitas a concelhos dos distritos de Castelo Branco e de Santarém. A iniciativa termina na sexta-feira em Leiria e contará com a presença do Governo.

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