Chega quer alargar Dia da Defesa Nacional para cinco dias e incluir "inspeção militar"

O Chega entregou um projeto no qual recomenda ao Governo que o Dia da Defesa Nacional se transforme na Semana da Defesa Nacional, com a duração de pelo menos cinco dias úteis, e permita a "inspeção militar" dos convocados.

No projeto de resolução – que não tem força de lei, sendo uma recomendação ao executivo o Grupo Parlamentar do Chega sustenta que "não obstante o reconhecido mérito" da iniciativa atual, "o modelo vigente revela-se manifestamente insuficiente face às exigências e perigos do atual contexto de segurança internacional".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



"Este formato, com a duração de apenas um dia, não permite qualquer tipo de formação nem a realização de atividades que verdadeiramente preparem minimamente os jovens para os desafios que hoje enfrentamos e para as incertezas do futuro. Impõe-se, por conseguinte, uma reformulação profunda deste modelo", é sustentado no projeto.

O partido liderado por André Ventura propõe a instituição de uma Semana da Defesa Nacional, "com uma duração mínima de cinco dias úteis", que "permitirá não apenas ampliar significativamente áreas informativas (incluindo matérias como cibersegurança, proteção civil e sensibilização para as ameaças híbridas), mas também realizar a inspeção militar dos cidadãos convocados".

"Paralelamente, cada ramo das Forças Armadas poderá definir atividades complementares que considere adequadas às suas especificidades e necessidades operacionais", é acrescentado no texto, que será debatido esta semana na Comissão parlamentar de Defesa Nacional.