MAI junta-se a Seguro na visita às forças de segurança em Tomar

Na reta final do primeiro dia de Presidência Aberta, o ministro da Administração Interna, Luís Neves, junta-se ao Presidente da República nas duas visitas de António José Seguro à esquadra da Polícia de Segurança Pública (PSP) quer ao posto da Guarda Nacional Republicana (GNR) de Tomar, sabe a Renascença.

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Já se sabia que membros do Governo iriam aparecer nesta Presidência Aberta de Seguro pela região centro, mas não tem sido revelado quais e quando.

Esta segunda-feira, o Presidente da República foi acompanhado na parte da manhã na Sertã e em Oleiros pelo secretário de Estado do Turismo, Pedro Machado, tendo em conta que esta zona viu a sua economia e unidades hoteleiras fortemente afetadas.

A visita do Presidente da República às forças de segurança faz parte do pretexto desta presidência aberta na região centro, tendo até em conta que este roteiro irá servir de base para o Conselho de Estado marcado para 17 de abril sobre Segurança e Defesa em que a proteção civil das populações é um dos eixos a que Seguro quer dar importância.

Esse impulso é agora reforçado com a companhia do ministro da Administração Interna, Luís Neves, que tem a tutela precisamente da Proteção Civil.