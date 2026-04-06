Presidente da Assembleia da República faz visita oficial à China

O presidente da Assembleia da República realiza entre quarta-feira e sábado uma visita oficial à China, que inclui encontros com as autoridades chinesas em Pequim e com as comunidades portuguesas em Xangai, Macau e Hong Kong.

De acordo com uma nota do gabinete de José Pedro Aguiar-Branco, esta deslocação acontece a convite do presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional da República Popular da China, Zhao Leji, feito durante a visita que fez a Portugal em novembro de 2024 e enquadra-se no memorando de entendimento assinado em julho de 2017 pelos presidentes dos dois parlamentos de então.

A última visita oficial de um presidente da Assembleia da República à China teve lugar em 2018 (quando o socialista Ferro Rodrigues ocupava o cargo) e a delegação portuguesa vai integrar deputados do Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-China de vários partidos: Hugo Carneiro (PSD), Paulo Núncio (CDS-PP), Edite Estrela (PS), Felicidade Vital (Chega) e Paula Santos (PCP).

Na quarta-feira, estão previstos encontros de Aguiar-Branco com o vice-presidente da República Popular da China, Han Zheng, e com o presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional da República Popular da China, Zhao Leji, seguido de um jantar oficial.

Na quinta-feira, em Xangai, o presidente da Assembleia da República participa num almoço com membros da comunidade portuguesa, visita o Centro de Arte Fosun, um centro de exposições de planeamento urbano e encontra-se com as autoridades locais e com a presidente do Comité Permanente da Assembleia Popular Nacional deste município, Huang Lixin.

O programa de sexta-feira e sábado será já em Macau, onde Aguiar-Branco visitará o stand de Portugal na Exposição Internacional de Turismo (MITE) e terá encontros com o chefe do executivo da Região Administrativa Especial de Macau e com o presidente da Assembleia Legislativa deste território.

Ainda na sexta-feira, Aguiar-Branco irá à Escola Portuguesa de Macau e, no sábado, visitará alguns locais emblemáticos da presença portuguesa nesta região, cuja administração passou de Portugal para a China em 1999: a Santa Casa da Misericórdia, as ruínas da Catedral de São Paulo, a Livraria Portuguesa e o Consulado Geral.

Encontros com a comunidade portuguesa, incluindo a comunidade jurídica, e a inauguração de uma exposição alusiva ao 25 de Abril, intitulada "As artes estão na Rua" completam o programa em Macau.

Na tarde de sábado, Aguiar-Branco e a delegação portuguesa visitam ainda na Região Administrativa Especial de Hong Kong a exposição "Estórias lusas", sobre a presença portuguesa neste território, e encontram-se com membros da comunidade lusa que vivem nesta antiga colónia britânica.