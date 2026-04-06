Seguro na estrada para avaliar apoios pós-Kristin antes do Conselho de Estado

Três meses depois da tempestade Kristin, António José Seguro volta às zonas mais afetadas e, desta vez, já como Presidente da República e com a comunicação social atrás, com uma semana de agenda cheia de manhã à noite. A comitiva arranca esta segunda-feira na Sertã e terá como base a cidade de Tomar.

Seguro irá dedicar uma semana inteira a avaliar de que forma estão a chegar ao terreno os apoios prometidos pelo Governo, tal como prometeu fazer durante a campanha para a segunda volta das Presidenciais.

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A Renascença sabe que Seguro irá dedicar especial atenção ao modo como estão a ser garantidas a segurança e a defesa das populações no terreno ou de como coisas básicas como a eletricidade, água ou comunicações estão asseguradas.

É esse lastro sobre a proteção civil, de populações e de infraestruturas estratégicas e económicas dos concelhos afetados pelo temporal de janeiro, que Seguro quer levar para o Conselho de Estado marcado para 17 de abril, uma semana depois da presidência aberta.