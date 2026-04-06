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Presidência aberta
Seguro na estrada para avaliar apoios pós-Kristin antes do Conselho de Estado
06 abr, 2026 - 06:15 • Susana Madureira Martins
Na terça-feira, o Presidente da República terá o encontro semanal com o primeiro-ministro em Tomar, podendo aí confrontar Luís Montenegro com os resultados das primeiras visitas a concelhos dos distritos de Castelo Branco e de Santarém.
Três meses depois da tempestade Kristin, António José Seguro volta às zonas mais afetadas e, desta vez, já como Presidente da República e com a comunicação social atrás, com uma semana de agenda cheia de manhã à noite. A comitiva arranca esta segunda-feira na Sertã e terá como base a cidade de Tomar.
Seguro irá dedicar uma semana inteira a avaliar de que forma estão a chegar ao terreno os apoios prometidos pelo Governo, tal como prometeu fazer durante a campanha para a segunda volta das Presidenciais.
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A Renascença sabe que Seguro irá dedicar especial atenção ao modo como estão a ser garantidas a segurança e a defesa das populações no terreno ou de como coisas básicas como a eletricidade, água ou comunicações estão asseguradas.
É esse lastro sobre a proteção civil, de populações e de infraestruturas estratégicas e económicas dos concelhos afetados pelo temporal de janeiro, que Seguro quer levar para o Conselho de Estado marcado para 17 de abril, uma semana depois da presidência aberta.
Seguro, como candidato presidencial, chegou a fazer várias propostas ao Governo sobre os apoios às populações e empresas afetadas pelo temporal. Algumas delas foram adotadas pelo Governo e disse também que, nesta matéria, a “culpa não pode morrer solteira”, avisando que, quando fosse reposta a normalidade, seria “preciso ter uma conversa séria”.
Logo no início da presidência aberta, na terça-feira, Seguro terá o encontro semanal com o primeiro-ministro, em Tomar, podendo aí confrontar Luís Montenegro com os resultados das primeiras visitas a concelhos dos distritos de Castelo Branco e de Santarém. E aí terão, os dois, oportunidade para uma “conversa séria”.
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