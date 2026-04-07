MAI lamenta 20 mortos na Operação Páscoa e anuncia novas medidas para travar sinistralidade

O Ministério da Administração Interna (MAI) lamenta as 20 vítimas mortais registadas durante a Operação Páscoa 2026, que terminou com 2.602 acidentes, dos quais resultaram ainda 53 feridos graves e 845 feridos leves, em todo o território nacional.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Num comunicado divulgado esta terça-feira, o MAI expressa “profunda preocupação e consternação” com o balanço final e apresenta condolências às famílias das vítimas.

“Cada vida perdida nas estradas representa uma tragédia pessoal e uma família destruída. Nenhuma morte na estrada é aceitável”, sublinha o Ministério, alertando também para o impacto duradouro da sinistralidade nos feridos que ficam com sequelas físicas e psicológicas.

Reflexão e ação: Governo prepara pacote de medidas

Perante os números registados, o Governo reconhece que os resultados exigem uma resposta mais eficaz e anuncia novas iniciativas para reforçar a segurança rodoviária.

“É tempo de uma reflexão séria. Mais que isso, é tempo de agir”, refere o MAI, adiantando que está em preparação “um pacote de medidas estratégicas”, com horizonte de médio e longo prazo, a par de ações imediatas destinadas a reduzir o número de acidentes e vítimas.

O Ministério sublinha que a segurança rodoviária não depende apenas das autoridades, mas de um compromisso coletivo. “Exige um esforço e um compromisso de todos”, lê-se no comunicado, que aponta responsabilidades ao Estado, autarquias, entidades públicas e privadas e a cada cidadão.