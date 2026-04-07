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Parlamento
PSD indica Beleza, Moedas e Pedro Duarte para Conselho de Estado em lista conjunta com Chega
07 abr, 2026 - 15:46 • Lusa
Sociais-democratas e Chega apresentam lista conjunta para eleição de 16 de abril ao órgão de consulta do Presidente da República.
O PSD vai indicar para o Conselho de Estado a sua primeira vice-presidente, Leonor Beleza, o autarca Carlos Moedas e o ex-ministro Pedro Duarte, numa lista conjunta com o Chega, que inclui André Ventura.
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O anúncio foi feito pelo líder parlamentar do PSD, Hugo Soares, em declarações aos jornalistas na Assembleia da República, nas quais detalhou que o primeiro nome será Leonor Beleza e o segundo André Ventura.
Os sociais-democratas avançam assim com uma lista conjunta com o Chega ao órgão de consulta do Presidente da República, numa eleição que será realizada a 16 de abril, por voto secreto, segundo o princípio de representação proporcional (método de Hondt).
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