Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 07 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Parlamento

Rangel admite "revisitar" acordo da Base das Lajes no futuro

07 abr, 2026 - 19:05 • Pedro Mesquita , com redação

Sobre o papel das Lajes no ataque dos EUA ao Irão, o ministro dos Negócios Estrangeiros acredita que as condições impostas por Portugal foram até agora respeitadas e admite que "recusas há sempre".

A+ / A-
Paulo Rangel admite renegociação do acordo das Lajes no futuro
Rangel admite "revisitar" acordo da Base das Lajes no futuro

O ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, admitiu esta terça-feira que fará sentido revisitar o acordo com os Estados Unidos para a utilização da Base das Lajes, mas não agora.

Em declarações numa audição no Parlamento, o chefe da diplomacia portuguesa defendeu que o tema não deve ser levantado estando em curso o conflito no Médio Oriente.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

“Eu acho que não é oportuno falar sobre isso enquanto está a decorrer um conflito em que a base pode ser usada. Por outro lado, precisamos de alguma acalmia para perceber o que são os novos traços da nova ordem geopolítica, e só aí é que nós poderemos reavaliar verdadeiramente esse papel. De facto, acho que isso não esteja sobre a mesa neste momento, mas há uma coisa de que estou seguro: numa nova ordem geopolítica fará sentido revisitar esse tema.”

Já quanto ao papel da Base das Lajes no ataque dos EUA ao Irão, o ministro dos Negócios Estrangeiros acredita que as condições impostas por Portugal foram até agora respeitadas.

“Nós estamos a dizer que autorizamos e que há passagens, sabemos quais são – obviamente estão subordinadas a um princípio de reserva, confidencialidade e até de segredo –, todas cumprem as condições, temos tido uma leal colaboração dos Estados Unidos no sentido de nos avisar”, sublinha o chefe da diplomacia portuguesa.

Paulo Rangel admitiu, implicitamente, que Portugal já terá recusado determinados movimentos pretendidos pelos EUA.

“Recusas há sempre. Nós não vamos falar sobre elas. Às vezes, até são retraimentos. Há um diálogo, há perguntas e desistem de um determinado movimento. Isto acontece sempre. Agora, nós não vamos pôr isso nos jornais.”

Portugal autorizou 76 aterragem de aeronaves norte-americanas na Base das Lajes e 25 sobrevoos do seu território desde o início da guerra entre os Estados Unidos e Israel contra o Irão, sob a condição de não serem utilizados para bombardear infraestruturas civis.

O ministro dos Negócios Estrangeiros disse que os Estados Unidos cumpriram essa condição, no espírito de “cooperação leal” entre os dois aliados da NATO.

Noutro plano, Paulo Rangel criticou duramente a recente visita do secretário-geral do PS à Venezuela, que apelidou de "diplomacia paralela sem precedentes na história constitucional portuguesa".

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 23h
  • 07 abr, 2026
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Macarrão e feijão verde na ementa dos astronautas da Artemis II a caminho da Lua

Macarrão e feijão verde na ementa dos astronautas da Artemis II a caminho da Lua

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica dem(...)

O momento em que deputados constituintes saem do Parlamento durante discurso de André Ventura

O momento em que deputados constituintes saem do Parla(...)

54 anos depois, há humanos a caminho da Lua: missão Artemis II da NASA já foi lançada

54 anos depois, há humanos a caminho da Lua: missão Ar(...)

Bolieiro sem pressa na revisão constitucional, mas avisa: "Não pode ser uma maioria contra" PS

Bolieiro sem pressa na revisão constitucional, mas avi(...)