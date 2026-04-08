“É a democracia a funcionar”. ​Seguro “muito satisfeito” com acordo entre PS e PSD para eleição de juízes do TC

Na primeira vez que falou aos jornalistas sobre temas laterais à Presidência Aberta, o Presidente da República, António José Seguro, mostrou-se “muito satisfeito” que o Parlamento tenha fixado a data de 16 de abril para a eleição dos órgãos externos e mostrou “agrado” pelo princípio de convergência entre o PS e o PSD de modo que a eleição para o Tribunal Constitucional possa ocorrer.

Falando aos jornalistas em Penela, após uma visita aos bombeiros locais e a um troço do IC3 que está parcialmente destruído devido ao temporal de janeiro, Seguro disse tratar-se da "democracia a funcionar”. O Presidente da República salientou que o dia marcado para a eleição dos órgãos externos é “precisamente um dia antes de reunir pela primeira vez o Conselho de Estado”, o órgão de consulta do chefe de Estado que está marcado para 17 de abril para debater os temas da Defesa e Segurança.

Seguro assume que o entendimento entre os partidos “deixa satisfeito um Presidente que preza a estabilidade e o normal funcionamento das nossas instituições”. O Presidente da República anunciou ainda que durante a próxima semana irá indicar os cinco nomes a que tem direito para o Conselho de Estado. “A primeira reunião do Conselho de Estado, se tudo correr como todos nós desejamos, terá a composição completa de todos os membros”, antecipa Seguro.

Questionado se serviu de desbloqueador do impasse que o Parlamento viveu durante quase um ano para escolher e eleger os órgãos externos, Seguro foi enigmático e respondeu que “gosta muito de trabalhar com descrição e fica muito feliz com os resultados”, acrescentando que “os louros desses resultados não são relevantes” para o Presidente da República e que o que é “relevante são mesmo os resultados”.

Seguro dedica o terceiro dia da sua Presidência Aberta ao distrito de Coimbra, passando, para além de Penela, pelo concelho de Soure e de Montemor-o-Velho.