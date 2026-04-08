Ministra garante que postos de combustíveis não devem entrar em rutura

Numa altura em que pelo menos 20% dos postos de combustível em França estão em situação de rutura, devido à crise energética decorrente da guerra no Irão, a ministra portuguesa do Ambiente garante que Portugal está "relativamente protegido" e não deverá sofrer a mesma situação.

Maria da Graça Carvalho sublinha que os fornecedores de Portugal tanto de gás como de combustível são do Atlântico e que há reservas de stock.

"Além disso, 80% da nossa eletricidade é de energia renovável", aponta.

No entanto, a ministra chama a atenção que se a guerra no Médio Oriente não se resolver, então Portugal vai "sofrer os efeitos globais" desta crise.

Também à margem de uma visita do vice-presidente da Comissão Europeia, o italiano Raffaele Fito, às obras do Plano Geral de Drenagem de Lisboa, Manuel Castro Almeida garantiu por seu lado que o Governo está atento ao desenrolar dos acontecimentos.