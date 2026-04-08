Montenegro: “Francamente, será indesculpável não aproveitar a oportunidade” e assinar acordo sobre leis laborais

A poucas horas da UGT decidir se assina ou não o acordo sobre as alterações às leis laborais, em sede de concertação social, o primeiro-ministro avisa que não há qualquer desculpa para rejeitar o pacote laboral porque só assim vai ser possível no futuro pagar melhores salários.

No discurso de abertura da reunião do Conselho Nacional, esta quarta-feira à noite, Luís Montenegro pressionou a UGT a aceitar um acordo.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



“Francamente, com toda a aproximação que foi já denotada por todos os intervenientes, em particular pelo Governo, estou muito à vontade, acompanho a par e passo, ao dia, à hora e ao minuto, tudo aquilo que foi feito e está a ser feito, será, de facto, indesculpável que o país não aproveite esta oportunidade para criar as condições para podermos pagar melhores salários e para podermos ter empresas mais competitivas”, disse Luís Montenegro.

O primeiro-ministro voltou a lembrar que o Governo assinou 39 acordos com sindicatos da administração pública e agora quer alargar esse recorde ao pacote laboral que está em negociação na concertação social.

Com a ministra do Trabalho na sala, Montenegro elogiou Maria do Rosário Palma Ramalho: tem “feito um esforço notável de aproximação com todos os parceiros sociais”.