Portugal não está satisfeito com investimentos da política da coesão da UE

Manuel Castro Almeida diz que Portugal não está satisfeito com os investimentos da política de coesão nos Estados-membros do próximo orçamento comunitário, que cobrirá o período entre 2028 e 2034.

"É necessário introduzir alterações na proposta da Comissão Europeia, porque ela não é absolutamente justa para Portugal. Não estamos satisfeitos com o critério e o valor atribuído a Portugal. Há mudanças que são necessárias fazer e vamos falar sobre isso", refere o ministro da Economia e da Coesão Territorial.

Ainda esta quarta-feira, o governante vai reunir com o vice-presidente da Comissão Europeia, para discutir a proposta da Comissão.

Noutro panorama, o ministro da Coesão Territorial voltou a apontar o dedo às autarquias pela demora na avaliação que abrirá caminho aos apoios à reconstrução das casas afetadas pelo mau tempo.

Na semana em que terminou o prazo para apresentar candidaturas aos apoios destinados à reconstrução de habitações próprias e permanentes, Castro Almeida garante que o problema está em algumas câmaras - e não na falta de dinheiro.