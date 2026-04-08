PSD elege líder em maio com universo alargado a todos os militantes ativos

O Conselho Nacional do PSD vai votar esta quarta-feira à noite o regulamento do Congresso e as eleições diretas para eleger o líder do partido que estão previstas para o dia 30 de maio.

É a primeira vez que a eleição de um líder do partido se realiza com a participação de todos os militantes ativos, isto quer dizer, que podem votar os militantes do PSD que tenham pelo menos uma quota paga nos últimos dois anos.

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Segundo uma fonte social-democrata, o caderno eleitoral fechou a 30 de março, dois meses antes da data da eleição, e são apenas considerados os militantes ativos nessa data.

Outra novidade, que está prevista nos estatutos do PSD, é a realização de uma convenção em Lisboa, no caso de existir mais do que uma candidatura à liderança do partido.

Segundo o regulamento do congresso a que a Renascença teve acesso, a eleição do presidente da Comissão Política Nacional realiza-se a dia 30 de maio, um sábado, durante cinco horas, entre as 14h00 e as 19h00.

Para a eleição do presidente do partido, as candidaturas e as moções de estratégia global devem ser entregues na sede do PSD em Lisboa até dia 18 de maio, às 18h00.

Se forem apresentadas mais do que uma candidatura à liderança do PSD, terá lugar uma convenção no dia 23 de maio em Lisboa.

Nesta convenção, que não tem carácter deliberativo, têm lugar os membros e participantes do Conselho Nacional e todos os presidentes das Comissões Políticas de Secção.

O congresso do PSD decorre nos dias 21 e 22 de junho e realiza-se em Anadia, no Velódromo Nacional de Sangalhos.

Luís Montenegro concorre a um terceiro mandato como líder do PSD, e o último congresso do partido realizou-se em Braga no final de 2024.

Em 2024, Luís Montenegro foi reeleito presidente do Partido Social-Democrata com 97,45% dos votos.

O mês passado, numa reunião do Conselho Nacional, Montenegro anunciou a antecipação do calendário das diretas para maio e desafiou quem tiver "caminho diferente e alternativo" a apresentar-se, numa alusão ao antigo primeiro-ministro Pedro Passos Coelho.