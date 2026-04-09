CNE pede ao parlamento revisão da lei eleitoral para eliminar "candidatos fantasma" a Belém

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) requer ao parlamento que proceda à revisão da Lei Eleitoral do Presidente da República, tendo em vista, sobretudo, eliminar a presença dos chamados "candidatos fantasma" nos boletins de voto. Esta posição foi aprovada pelo plenário da CNE na terça-feira e depois remetida à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias da Assembleia da República. Em comunicado, a CNE realça os "constrangimentos verificados nos dois últimos atos eleitorais presidenciais, destacando o desajustamento dos prazos legais atualmente em vigor". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Uma situação que esta entidade considera ter permitido a inclusão nos boletins de voto dos chamados "candidatos fantasma", ou seja, candidatos cujas candidaturas não cumpriram os requisitos legais e, por isso, foram a seguir rejeitadas pelo Tribunal Constitucional.

No comunicado, a CNE refere-se especificamente ao que se passou no período de pré-campanha das últimas eleições presidenciais quando se levantou a questão dos "candidatos fantasma". Logo nessa altura, de acordo com esta entidade, foi assinalado que, "face à legislação vigente e às circunstâncias então verificadas, não existia alternativa à impressão antecipada dos boletins de voto, por forma a salvaguardar o direito de participação dos eleitores". "Com o objetivo de evitar a repetição destas situações, a CNE apela à Assembleia da República, entidade competente em matéria legislativa, para a adoção de medidas que assegurem que apenas os candidatos validados pelo Tribunal Constitucional constem dos boletins de voto", salienta-se no comunicado. A CNE pede ainda ao Parlamento que, "por princípio, não sejam reutilizados boletins de voto da primeira volta em eventuais segundas voltas" das eleições presidenciais. Neste contexto, a CNE manifesta depois "a sua total disponibilidade para colaborar no processo legislativo", embora advertindo "que a presente declaração não esgota o conjunto de preocupações existentes relativamente ao atual enquadramento jurídico eleitoral". Nas últimas eleições presidenciais, entraram na corrida a Belém 11 candidatos, mas surgiram 14 nos boletins de voto.