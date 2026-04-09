Governo isenta de visto prévio contratos até 10 milhões

A isenção de visto prévio para contratos públicos até 10 milhões de euros foi aprovada esta quinta-feira, em Conselho de Ministros. A proposta de lei tem ainda de passar pelo Parlamento. O ministro da Presidência, António Leitão Amaro, anunciou em conferência de imprensa a criação de uma série de medidas de "combate à burocracia", de forma a evitar que um problema com o Estado demore um "tempo inaceitável". Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

A ideia passa por acelerar processos e apostar na fiscalização posterior à contratação pública. Portugal tem um regime de fiscalização prévia, em que muitos contratos ficam pendentes de aprovação, atrasando, por exemplo, obras públicas, afirmou.

As novas regras isentam o visto prévio para obras até aos 10 milhões de euros, serão 90% dos contratos públicos, explicou o ministro da Reforma do Estado, Gonçalo Matias. "Fazêmo-lo de forma responsável e gradual, não radical", garante o ministro da Reforma do Estado. Na visão do Governo, havia decisões do Tribunal de Contas que iam para além da sua jurisdição e entravam no campo da decisão política. “Não eliminamos a responsabilidade dos gestores públicos”, havendo uma responsabilização “razoável e proporcional”, afirmou Gonçalo Matias, sustentando que hoje o que acontece é uma responsabilização desproporcional.