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Nuno Melo. "Portugal é uma terra de soldados"

09 abr, 2026 - 17:23 • Susana Madureira Martins

Ministro da Defesa Nacional elogia militares "extraordinários" na ajuda às populações afetadas pela tempestade Kristin.

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O ministro da Defesa Nacional, Nuno Melo, aproveitou o Dia do Combatente para elogiar o trabalho das Forças Armadas na ajuda a quem foi vítima da intempérie que afetou o país recentemente.

Na sua intervenção na Batalha, saudou o Presidente da República pela primeira presença nas celebrações do Dia do Combatente. "É um dia maior e evocativo da dádiva e sacrifício" dos antigos combatentes, disse o ministro e líder do CDS-PP.

"Nos combatentes vivos evocam-se todos os que os precederam. Portugal é uma terra de soldados", disse ainda Melo. Referindo diversos conflitos mundiais, do Médio Oriente à Ucrânia, o ministro da Defesa Nacional referiu que o Governo está a "pensar na paz", referindo que Portugal está a fazê-lo "investindo nas Forças Armadas em infraestruturas e equipamentos".

Numa altura em que o Presidente da República cumpre a sua Presidência Aberta na região centro, Melo deixou uma palavra de gratidão às Forças Armadas que, segundo o ministro, deram tudo de si na ajuda às pessoas afetadas pelos temporais. "Os nossos militares desobstruíram vias, repararam telhados, estiveram do lado das pessoas. Foram extraordinários", assegura.

Melo referiu-se ainda às atuais ajudas aos antigos combatentes para "problemas concretos". "Não são aceitáveis atrasos ainda existentes nos cartões de antigos combatentes", disse o ministro, referindo que deu "instruções para que um antigo combatente tenha os benefícios não apenas quando o cartão chega, mas a partir do momento que o processo se inicie. Será emitida na hora uma declaração que será bastante para que os direitos sejam adquiridos", acrescenta.

O ministro da Defesa anunciou ainda que irá apresentar uma proposta de alteração na legislação para que os militares que estiveram na Índia possam receber o cartão dos antigos combatentes que "sempre lhes foi negado", respondendo assim a uma reivindicação destes soldados e que o Chega também tem defendido.

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