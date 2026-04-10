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São Bento à Sexta

Fernando Negrão: "Passos Coelho quer voltar a ser primeiro-ministro"

10 abr, 2026 - 19:23 • Tomás Anjinho Chagas

Antigo ministro da Justiça e ex-líder parlamentar do PSD considera que o antigo primeiro-ministro tem vontade de fazer reformas e Montenegro só o impede se as fizer. Negrão faz balanço positivo da liderança de Montenegro, mas lamenta que o PSD tenha feito "uma limpeza" ao afastar todos os que não concordam com o líder. Resposta às tempestades? "Governo podia ser mais próximo", defende.

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Fernando Negrão, antigo líder parlamentar do PSD, antigo ministro da Justiça e antigo diretor da Polícia Judiciária, está convencido que Pedro Passos Coelho quer voltar a ser primeiro-ministro.

Em declarações ao São Bento à Sexta, programa de política semanal da Renascença, o antigo deputado do PSD – que chegou a ser convidado por Passos Coelho para o Governo que acabou prematuramente com a criação da "Geringonça" – considera que o antigo primeiro-ministro tem vontade de fazer o que não conseguiu fazer enquanto esteve no cargo.

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"O meu palpite é que Pedro Passos Coelho quer voltar a ser primeiro-ministro de Portugal, eu sei que ele tem um projeto para o país e há muita gente que o acompanhará", afirma Fernando Negrão.

O antigo diretor da PJ considera que Luís Montenegro pode evitar este passo, caso comece a fazer mudanças estruturais no país: "Se este Governo fizer ou começar a fazer as reformas sejam importantes para o país, ele não avançará", argumenta.

Passos Coelho? Sei que ele tem um projeto para o país e há muita gente que o acompanhará

Negrão reconhece que "Passos Coelho tem falado muito mais" e vinca que as intervenções foram "diretas" e revelam "divergências com a governação" de Luís Montenegro.

Na semana em que o PSD marcou as suas eleições internas para 30 de maio e o seu Congresso para junho, Fernando Negrão acredita que o partido "ganhava em ter mais candidatos", mas admite que provavelmente Luís Montenegro não vai ter concorrência.

"Isto não é nenhum exercício intelectual, é o que é, os partidos políticos são o que são, e nós vamos ter só um candidato", considera o antigo deputado social-democrata.

Negrão lamenta "limpeza no PSD" feita por Montenegro

Durante o programa São Bento à Sexta, Fernando Negrão faz um balanço positivo da liderança de Luís Montenegro do PSD, mas lamenta que o atual primeiro-ministro tenha seguido um hábito antigo de afastar os dissidentes de cargos importantes.

"Tenho uma opinião positiva, porque pacificou o PSD, mas discordo da forma como se pacificam internamente os partidos políticos - não é só o PSD. Fez uma limpeza daqueles que não estavam de acordo com ele, e ficou só com os indefetíveis à sua volta para fazer a governação do país", afirma o antigo líder parlamentar social-democrata.

Tempestades: Governo podia estar "mais perto" da população

Sobre o périplo de António José Seguro desta semana, em que fez uma Presidência Aberta ao passar pelos locais mais afetados pelas tempestades de fevereiro, Fernando Negrão reconhece que o Governo reagiu depois de uma fase de apatia. No entanto, nota que muitos municípios ainda não receberam apoio do Estado central.

O antigo ministro da Justiça elogia o trabalho do Presidente da República ao chamar a atenção para os problemas e a evitar que eles caiam no esquecimento. E aponta algumas críticas ao Governo para responder mais depressa.

"Podia estar mais atento aos problemas, mais perto da população, criar um mecanismo com capacidade de resposta", defende Fernando Negrão.

O antigo ministro da Justiça desdramatizou ainda a possibilidade do arranque de um processo de revisão constitucional, mas admite que a atual aritmética parlamentar vai dificultar as maiorias de dois terços para aprovar o que quer que seja.

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