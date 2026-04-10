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Governo brasileiro confirma viagem de Lula da Silva a Lisboa

10 abr, 2026 - 22:09 • Lusa

Visita do Presidente brasileiro está revista para o dia 21 de abril.

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O Governo brasileiro confirmou esta sexta-feira a viagem do Presidente do Brasil, Lula da Silva, a Lisboa, prevista para o dia 21 de abril.

A confirmação foi feita através de um convite à imprensa para participar num "briefing" sobre as viagens do chefe de Estado brasileiro a Barcelona, Hannover e Lisboa.

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Na segunda-feira, fonte da presidência brasileira já tinha adiantado à Lusa que o Presidente do Brasil previa visitar Portugal no dia 21 de abril.

De acordo com a fonte do Palácio do Planalto, o chefe de Estado brasileiro tem previsto encontrar-se com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, e com o Presidente da República, António José Seguro.

Este será o primeiro encontro entre António José Seguro e Lula da Silva, que não conseguiu marcar presença na tomada de posse do Presidente português, porque já tinha agendada reunião com o Presidente da África do Sul, um parceiro do Brasil no grupo das economias emergentes BRICS.

Por outro lado, Lula da Silva e Montenegro estiveram reunidos duas vezes no ano passado (ambas no Brasil), primeiro em 19 de fevereiro, em Brasília, durante a XIV Cimeira Brasil-Portugal, e depois, em novembro, em Belém do Pará, durante a COP30.

A mesma fonte confirmou à Lusa que o chefe de Estado brasileiro deverá estar em Espanha entre 16 e 18 de abril, a convite do primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, para uma visita bilateral a Espanha no dia 17 de abril, garantindo ainda participação na quarta reunião de alto nível da iniciativa "Em Defesa da Democracia", no dia 18 de abril, em Barcelona.

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