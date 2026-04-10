Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 10 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Lei Laboral. "Chumbo" da UGT não trava intenções de Montenegro

10 abr, 2026 - 13:21 • João Cunha

Depois de meses de negociações no âmbito da concertação social, o chumbo da UGT à proposta de revisão à Lei Laboral não parece ter travado a intenção do executivo de Luís Montenegro de alcançar um entendimento. Para o primeiro-ministro, seria "indesculpável" não avançar na reforma da legislação laboral.

A+ / A-

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, garante que o Governo fez tudo para conseguir um entendimento e que, nesta altura, seria indesculpável que o pais não aproveitasse a oportunidade de avançar com as alterações à Lei Laboral. Lembrou, contudo, que mesmo sem entendimento, as alterações podem ser aprovadas no Parlamento.

Depois de meses de negociações no âmbito da concertação social, o chumbo da UGT à proposta de revisão à Lei Laboral não parece ter travado a intenção do executivo de Luís Montenegro de alcançar um entendimento.

À saída de uma conferência que assinalou os 150 anos da Caixa Geral de Depósitos. o primeiro-ministro adiantou aos jornalistas que quer "afinar posições" sobre revisão à lei laboral "nos próximos dias". Montenegro disse desconhecer o documento que foi submetido a apreciação por parte dos órgãos da UGT mas, pelo que observou, "há algumas matérias que têm muito fácil resolução".

Recusou avançar com uma data para a conclusão das negociações, mas referiu que "não vale a pena" uma expectativa de prolongamento deste processo.

"O que podemos esperar", disse, "é que, nos próximos dias, se possam afinar posições e se possam tomar as devidas decisões", disse o primeiro-ministro, que acredita ser ainda possível um acordo que, lembrou, será "um base de sustentação de uma proposta que o Parlamento tem liberdade de acolher ou não".

Como lembrou, "é possível não haver acordo na concertação social e haver uma lei, esta ou uma diferente, na Assembleia da República". "O que privilegiamos é a concertação social como elemento que naturalmente será tido em conta na reflexão parlamentar", admite.

Quanto ao aviso do Presidente da República, de que não irá dar luz verde a uma proposta sem o aval da UGT, Montenegro respondeu que o Governo conhece as posições de António José Seguro e que vai levá-las em consideração no processo de negociação com os parceiros sociais.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 14h
  • 10 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Locais sagrados em Jerusalém reabrem após 40 dias fechados

Guerra no Médio Oriente

Locais sagrados em Jerusalém reabrem após 40 dias fechados

Artemis II recupera contacto e surpreende cientistas com "clarões de impacto" na Lua

Artemis II recupera contacto e surpreende cientistas c(...)

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi levantar a tampa de alguns problemas"

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi l(...)

Israel bombardeia Líbano após anúncio de cessar-fogo no Médio Oriente

Israel bombardeia Líbano após anúncio de cessar-fogo n(...)

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica dem(...)