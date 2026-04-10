Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 10 abr, 2026
Em Destaque
A+ / A-

Parlamento altera decreto do Governo sobre o subsídio social de mobilidade

10 abr, 2026 - 13:57 • Manuela Pires

Os deputados do PSD eleitos pela Madeira e pelos Açores votaram ao contrário da restante bancada e aprovaram as alterações que retiram o teto máximo do custo elegível da passagem.

A+ / A-

Contra a vontade do Governo e perante o protesto da bancada social democrata, o Parlamento aprovou esta tarde as alterações ao decreto do governo para atribuição do subsídio social de mobilidade nas ligações aéreas para os Açores e para a Madeira. Com esta votação, a atribuição do subsídio deixa de estar dependente da situação contributiva dos beneficiários e da apresentação de recibo da viagem.

A proposta que foi aprovada com os votos favoráveis do Chega, PS e os 4 deputados do PSD eleitos pelas regiões autónomas, deixa cair também o teto máximo do custo elegível da passagem.

A apreciação parlamentar do decreto do governo partiu do PS e do Chega.

Em setembro de 2024, o Governo de Luís Montenegro, definiu um limite máximo de 600 euros por passagem no valor elegível para acesso ao subsídio social de mobilidade para os passageiros dos Açores, à semelhança do que já acontecia na Madeira, em que existia um limite de 400 euros (500 nas viagens a partir da ilha do Porto Santo).

A proposta de alteração que foi aprovada elimina esse teto, definindo que a atribuição do subsídio “implica a compra e a utilização efetiva do bilhete e corresponde ao pagamento de um valor variável sem um limite máximo ao custo elegível do bilhete”.

Em janeiro, o executivo impôs como critério para acesso ao reembolso das passagens a “regularidade da situação contributiva e tributária do beneficiário, perante a Segurança Social e a Autoridade Tributária e Aduaneira”.

Esta exigência nuca chegou a ser aplicada porque foi suspensa, depois da contestação dos governos e dos partidos das regiões autónomas.

A alteração ao decreto-lei esclarece que “a atribuição e o pagamento do SSM não dependem da verificação da regularidade da situação tributária e contributiva do beneficiário perante a Autoridade Tributária e Aduaneira e a Segurança Social”.

Tópicos
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Comentar
Comentar
WhatsApp
WhatsApp
Ouvir
  • Noticiário das 15h
  • 10 abr, 2026
Saiba Mais
Comentários
Tem 1500 caracteres disponíveis
Todos os campos são de preenchimento obrigatório.

Termos e Condições Todos os comentários são mediados, pelo que a sua publicação pode demorar algum tempo. Os comentários enviados devem cumprir os critérios de publicação estabelecidos pela direcção de Informação da Renascença: não violar os princípios fundamentais dos Direitos do Homem; não ofender o bom nome de terceiros; não conter acusações sobre a vida privada de terceiros; não conter linguagem imprópria. Os comentários que desrespeitarem estes pontos não serão publicados.

Vídeos em destaque

Locais sagrados em Jerusalém reabrem após 40 dias fechados

Guerra no Médio Oriente

Locais sagrados em Jerusalém reabrem após 40 dias fechados

Artemis II recupera contacto e surpreende cientistas com "clarões de impacto" na Lua

Artemis II recupera contacto e surpreende cientistas c(...)

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi levantar a tampa de alguns problemas"

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi l(...)

Israel bombardeia Líbano após anúncio de cessar-fogo no Médio Oriente

Israel bombardeia Líbano após anúncio de cessar-fogo n(...)

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica dem(...)