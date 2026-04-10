Parlamento levanta imunidade a deputado alvo de processo por difamação

A Assembleia da República aprovou esta sexta-feira, por unanimidade, o parecer da Comissão da Transparência que autoriza o levantamento da imunidade ao deputado do Chega João Ribeiro, alvo de um processo por difamação.

Este processo corre no Tribunal Judicial da Comarca de Castelo Branco, círculo pelo qual o deputado do Chega foi eleito nas eleições legislativas do ano passado.

João Ribeiro, de 38 anos, com frequência em gestão no Ensino Superior e administrador de profissão, está a enfrentar um processo judicial por causa de um diferendo de natureza empresarial.

O deputado do Chega começou por se queixar de tentativa de extorsão. Na sequência dessa acusação, foi então alvo de um processo por difamação.

"Desde o início, nunca manifestei qualquer oposição ao levantamento da minha imunidade parlamentar, num processo de natureza empresarial. O Chega nunca se opõe ao levantamento da imunidade", acrescentou, em declarações à agência Lusa.

João Ribeiro é membro da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública e suplente na Comissão de Economia e Coesão Territorial. É ainda vice-presidente na Comissão da Reforma do Estado e Poder Local.