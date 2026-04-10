​PSD, Livre e IL defendem livre acesso a terminais rodoviários de passageiros

O Parlamento discutiu esta sexta-feira de manhã, por proposta da Iniciativa Liberal, o acesso aberto e livre aos terminais rodoviários de passageiros e interfaces.

A ideia é acompanhada pelo PSD e pelo Livre.

O deputado social-democrata Bruno Faria diz que é preciso garantir que há igualdade de oportunidades entre todos os operadores.

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“Não pode haver igualdade de oportunidades quando há recusas de acesso, limitações pouco claras ou decisões que levantem dúvidas sobre a imparcialidade da gestão”, diz o deputado.

Bruno Faria acrescenta que “não pode haver um verdadeiro mercado aberto quando infraestruturas que deviam servir todos podem ser usadas para travar concorrentes e limitar a entrada de novos passageiros”.

“Quando isso acontece, quem perde são os passageiros”, remata.

O debate surgiu na sequência do caso da empresa Flixbus que tem sido impedido de aceder a terminais rodoviários. No mês passado, o Tribunal de Lisboa deu razão a esta empresa de transporte de passageiros contra a Rede Nacional de Expressos e determinou o acesso livre ao terminal de Sete Rios em Lisboa.