- Noticiário das 15h
- 10 abr, 2026
-
PSD, Livre e IL defendem livre acesso a terminais rodoviários de passageiros
10 abr, 2026 - 14:11 • Manuela Pires , Cristina Nascimento
Em causa polémica sobre a entrada da operadora FlixBus em vários terminais rodoviários.
O Parlamento discutiu esta sexta-feira de manhã, por proposta da Iniciativa Liberal, o acesso aberto e livre aos terminais rodoviários de passageiros e interfaces.
A ideia é acompanhada pelo PSD e pelo Livre.
O deputado social-democrata Bruno Faria diz que é preciso garantir que há igualdade de oportunidades entre todos os operadores.
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“Não pode haver igualdade de oportunidades quando há recusas de acesso, limitações pouco claras ou decisões que levantem dúvidas sobre a imparcialidade da gestão”, diz o deputado.
Bruno Faria acrescenta que “não pode haver um verdadeiro mercado aberto quando infraestruturas que deviam servir todos podem ser usadas para travar concorrentes e limitar a entrada de novos passageiros”.
“Quando isso acontece, quem perde são os passageiros”, remata.
O debate surgiu na sequência do caso da empresa Flixbus que tem sido impedido de aceder a terminais rodoviários. No mês passado, o Tribunal de Lisboa deu razão a esta empresa de transporte de passageiros contra a Rede Nacional de Expressos e determinou o acesso livre ao terminal de Sete Rios em Lisboa.
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