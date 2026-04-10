Seguro vai chamar parceiros sociais a Belém "muito brevemente"
10 abr, 2026 - 16:23 • Susana Madureira Martins
O Presidente da Republica acaba de anunciar que irá convocar os parceiros sociais para uma reunião. Abordado por uma dirigente da CGTP durante uma passeata pela Praia da Vieira, em Leiria, António José Seguro fez questão de garantir que também a central sindical, que tem ficado de fora das negociações sobre a reforma laboral, será incluída no encontro em Belém.
De tarja estendida ao longo da marginal da Praia da Vieira, Andreia Araújo, dirigente nacional da CGTP, abordou o Presidente da República para que faça cumprir a Constituição e que a central sindical seja reintegrada nas negociações da reforma laboral. Na conversa com António José Seguro, a sindicalista ficou com a garantia que, pelo menos em Belém, terá lugar garantido.
- Pacote laboral: UGT no Ministério do Trabalho para manifestar abertura ao diálogo
- Lei Laboral. "Chumbo" da UGT não trava intenções de Montenegro
- UGT acha que tem "a faca e o queijo na mão" após apelo de Seguro, dizem patrões
- Governo convoca para segunda-feira nova reunião sobre alterações à lei laboral
