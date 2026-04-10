Seguro vai chamar parceiros sociais a Belém "muito brevemente"

10 abr, 2026 - 16:23 • Susana Madureira Martins

Abordado por uma dirigente da CGTP durante uma passeata pela Praia da Vieira, em Leiria, António José Seguro fez questão de garantir que também a central sindical, que tem ficado de fora das negociações sobre a reforma laboral, será incluída no encontro em Belém.

O Presidente da Republica acaba de anunciar que irá convocar os parceiros sociais para uma reunião. Abordado por uma dirigente da CGTP durante uma passeata pela Praia da Vieira, em Leiria, António José Seguro fez questão de garantir que também a central sindical, que tem ficado de fora das negociações sobre a reforma laboral, será incluída no encontro em Belém.

De tarja estendida ao longo da marginal da Praia da Vieira, Andreia Araújo, dirigente nacional da CGTP, abordou o Presidente da República para que faça cumprir a Constituição e que a central sindical seja reintegrada nas negociações da reforma laboral. Na conversa com António José Seguro, a sindicalista ficou com a garantia que, pelo menos em Belém, terá lugar garantido.

Saiba Mais
Locais sagrados em Jerusalém reabrem após 40 dias fechados

Guerra no Médio Oriente

Locais sagrados em Jerusalém reabrem após 40 dias fechados

Artemis II recupera contacto e surpreende cientistas com "clarões de impacto" na Lua

Artemis II recupera contacto e surpreende cientistas c(...)

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi levantar a tampa de alguns problemas"

Presidências Abertas: a "pedrada no charco" que "foi l(...)

Israel bombardeia Líbano após anúncio de cessar-fogo no Médio Oriente

Israel bombardeia Líbano após anúncio de cessar-fogo n(...)

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica demora na legalização de imigrantes

"Esperas são vergonhosas". D. José Ornelas critica dem(...)